ASTEOM valoró el principio de acuerdo con el Ejecutivo: “Se dio en un marco de diálogo, como corresponde”

Por Santotomealdía



El secretario general de ASTEOM, Ignacio Donna, valoró el principio de acuerdo alcanzado con el Ejecutivo municipal y destacó el clima de diálogo durante la reunión del miércoles con el intendente y parte de su gabinete. El encuentro se extendió durante más de tres horas y concluyó con la firma de un acta que permitió levantar las medidas gremiales.

“Se dio en un marco de diálogo como corresponde, en una mesa de diálogo que no se venía dando con el intendente”, expresó Donna en una entrevista con Nova al Día. El dirigente señaló que “se pudo avanzar en varios de los puntos” y destacó que los trabajadores recibieron favorablemente la presentación de compromisos por escrito y documentación que respalda algunas de las gestiones anunciadas.

Entre los avances, Donna confirmó que el Municipio entregó copias de expedientes relacionados con la compra de 20 cubiertas para vehículos municipales, además de otras adquisiciones destinadas al parque automotor. También mencionó gestiones para la compra de indumentaria de trabajo, reparaciones previstas en los baños del Obrador N.º 1 y posteriores intervenciones en el Juzgado de Faltas.

Otro punto importante fue el compromiso de avanzar durante noviembre con recategorizaciones y confirmaciones de categorías que estaban pendientes en la Junta de Reclamos.

Respecto de los trabajadores cuyos contratos no fueron renovados, Donna explicó que el Ejecutivo asumió el compromiso de evitar nuevas desvinculaciones, sujeto al cumplimiento de las obligaciones laborales, y de reconsiderar posibles reincorporaciones cuando mejore la situación económica municipal.

El secretario general de ASTEOM señaló que los trabajadores valoraron los avances y resolvieron levantar las medidas, aunque el sindicato seguirá de cerca el cumplimiento de lo acordado. “Dieron una tregua, ahora hay que esperar que se cumpla, que se cumpla todo”, sostuvo.

Finalmente, Donna confirmó que el estado de alerta se mantiene y que, ante eventuales incumplimientos, el gremio volverá a convocar una asamblea para evaluar nuevas medidas.