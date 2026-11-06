Robo en una carnicería y amenazas: la PDI allanó una vivienda en barrio 12 de Septiembre

Por Santotomealdía

Un procedimiento de la Policía de Investigaciones (PDI) se llevó a cabo este viernes por la mañana en barrio 12 de Septiembre, en el marco de una causa por el robo del medidor de luz de una carnicería y amenazas de muerte contra la comerciante y su familia. El allanamiento tuvo lugar en una vivienda de Azcuénaga, entre Balcarce y López y Planes, en la misma cuadra donde funciona el negocio afectado.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada el 13 de septiembre por una mujer de 46 años, integrante de la familia propietaria de la carnicería Santa Rita, ubicada en Azcuénaga al 3200. Según relató, desde el 25 de mayo mantenía conflictos con un vecino del comercio, a quien señaló por distintos episodios de daños materiales, el robo del medidor eléctrico y el cableado, además de amenazas de muerte dirigidas hacia ella y sus familiares.

A partir de esa presentación, efectivos de la Sección Delitos Calificados de la PDI realizaron distintas tareas para reunir pruebas. Entre otras medidas, analizaron registros de cámaras de videovigilancia, tomaron testimonios y llevaron adelante relevamientos en el lugar.

Secuestraron elementos y no hubo detenidos

El operativo de este viernes fue solicitado por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Roberto Olcese, y autorizado por el juez penal Martín Torres. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron elementos que podrían estar relacionados con los hechos denunciados, aunque no se concretaron detenciones.

El material incautado quedó bajo cadena de custodia y será remitido a la Fiscalía para su análisis. Por el momento, la causa tiene una calificación legal provisoria de robo simple.