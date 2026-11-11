"Argentina, levántate y camina": el Papa León XIV llamó a la unidad nacional en su despedida del país

Ante una multitud que colmó la plaza y los alrededores de la Basílica de Luján, el papa León XIV celebró este miércoles su última misa en la Argentina y dejó un mensaje centrado en la reconciliación, la solidaridad y la esperanza. "Argentina, levántate y camina", fue una de las frases más destacadas de su homilía, en la que convocó a los argentinos a superar las divisiones y construir un futuro en el que el amor tenga la última palabra.

Según las estimaciones preliminares, más de dos millones de personas participaron de la celebración, que marcó el cierre de la agenda oficial del Pontífice en el país antes de continuar su gira por Latinoamérica rumbo a Perú.

León XIV llegó al santuario a bordo del papamóvil y recorrió las últimas cuadras saludando a los fieles que se habían congregado a lo largo del trayecto. Al descender, fue recibido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Antes de comenzar la misa, también bendijo a niños y niñas con discapacidad que se acercaron a saludarlo.

Para la celebración, el Papa vistió una casulla celeste y blanca, con los colores del manto de la Virgen de Luján y de la bandera argentina. La ceremonia comenzó con la interpretación de "Un nuevo sol" por parte de un coro local.

La multitud que asistió a la misa, con la basílica de Luján de fondo. (Crédito: Infobae)

Un llamado a la reconciliación y la solidaridad

Durante la homilía, León XIV organizó su mensaje alrededor de cuatro ideas: la reconciliación, la iluminación a través de la Palabra de Dios, la comunión y la misión. En ese recorrido, hizo referencia a las dificultades que atraviesan numerosas familias y comunidades, y planteó la necesidad de impulsar procesos de perdón para superar los conflictos.

"Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares", expresó. Frente a esas realidades, convocó a construir un futuro nuevo en el que sea el amor el que tenga la última palabra.

El Pontífice también recurrió al relato bíblico de los discípulos de Emaús para destacar la importancia de las Escrituras como guía en los momentos de incertidumbre y desaliento. "La Palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino", afirmó.

Otro tramo de su intervención estuvo dedicado a la comunión cristiana y a la necesidad de traducir la fe en acciones concretas. En ese sentido, pidió prestar especial atención a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad y mencionó a las personas pobres, migrantes, enfermas y privadas de su libertad.

"Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados", remarcó, al convocar a compartir con los demás los dones recibidos y fortalecer los lazos comunitarios.

En el cierre de su homilía, León XIV llamó a anunciar el Evangelio a través de las palabras y las obras, y recordó una enseñanza de san Agustín sobre la importancia de que la caridad oriente tanto el perdón como la corrección y la palabra pública.

León XIV celebró la misa ante la patrona nacional, la Virgen de Luján. (Crédito: Infobae)

El recuerdo de Francisco y la despedida de la Argentina

En la casa de la patrona nacional, el Papa también tuvo un momento para recordar a Francisco y su profunda devoción por la Virgen de Luján. Lo describió como un pontífice que llevaba a la "Patroncita morena" en su corazón y evocó una de sus expresiones habituales al despedirse: "Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide".

La oración final estuvo dirigida a la Virgen y tuvo un significado especial para León XIV: recordó que su pontificado comenzó un 8 de mayo, fecha en la que se celebra la festividad de la patrona de la Argentina. En ese marco, pidió por la misión que le fue encomendada y por el pueblo argentino.

"Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad", expresó antes de concluir la ceremonia. Luego, ante la multitud que lo acompañó durante la celebración, dejó una última expresión de afecto hacia el país: "Hasta siempre, mi querida Argentina".

La misa en Luján fue la última actividad oficial de León XIV en territorio argentino. Tras la celebración, el Pontífice se dirigió al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para participar del acto de despedida y abordar el vuelo que lo trasladaría a Lima, Perú, siguiente destino de su gira latinoamericana.

Entre los asistentes a la ceremonia estuvieron el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, el diputado nacional Máximo Kirchner y el exministro de Economía Sergio Massa. También participaron funcionarios provinciales, legisladores, intendentes y dirigentes sindicales, entre ellos Carlos Bianco, Andrés Larroque, Mayra Mendoza, Eduardo "Wado" de Pedro, Juliana Di Tullio, Juan Grabois y Roberto Baradel. A ellos se sumaron el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y otros dirigentes y exfuncionarios nacionales.