Escándalo en Paraguay: estiman que Ueno Bank se quedó con más de USD 516 millones de los jubilados

El Instituto de Previsión Social de Paraguay (IPS) presentó una denuncia penal contra directivos de Ueno Bank y funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP), luego de que la entidad financiera fuera intervenida por problemas de solvencia. El organismo previsional busca esclarecer la situación de más de 516 millones de dólares que tenía depositados en el banco, una cifra que representa una de las principales preocupaciones en medio de la crisis financiera y política que atraviesa el país.

La presentación fue realizada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo por el director jurídico del IPS, Pablo Morínigo. Según precisó en el escrito, el organismo mantiene en Ueno Bank un total de USD 516.379.399,69, distribuidos en distintas cuentas.

De ese monto, USD 358,7 millones corresponden a colocaciones y depósitos del fondo común de jubilaciones y pensiones y al fondo de contingencia. Los otros USD 157,6 millones están distribuidos en tres cuentas operativas vinculadas a los fondos de salud, jubilaciones y pensiones.

La denuncia se extendió también a integrantes de la conducción del Banco Central, en una crisis que tuvo fuertes consecuencias institucionales. El ahora expresidente Santiago Peña fue destituido mediante un juicio político por "mal desempeño de funciones" y permanece detenido en el marco de la investigación, según la información difundida.

La salida de las autoridades financieras también se aceleró en los últimos días. El extitular del BCP, Carlos Carvallo, renunció cuando se anunció el proceso contra Ueno Bank y se entregó a las autoridades el viernes pasado. Este martes, Liana Caballero, quien había asumido la presidencia interina del organismo tras la salida de Carvallo, presentó su dimisión ante el directorio mediante una nota enviada al Senado, sin explicar los motivos.

En medio de la incertidumbre por el destino de los fondos públicos, el presidente Pedro Alliana, que asumió el cargo el viernes pasado, aseguró que la recuperación de los recursos de los aportantes y jubilados será una prioridad de su gestión.

El mandatario también informó que ya se concretó el pago a 1.740.000 ahorristas, por un total de USD 330 millones provenientes del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Según indicó, esa cifra representa el 95% de los clientes alcanzados por la garantía estatal. "Completamos el pago a casi el 95% de los ahorristas. El remanente será abonado hasta mañana, conforme a la ley del Congreso", publicó en sus redes sociales.

Sin embargo, el alcance de la crisis va mucho más allá de los ahorristas particulares. La caída de Ueno Bank puso bajo la lupa cerca de USD 800 millones pertenecientes a instituciones públicas, entre los que se encuentran recursos de cinco cajas de pensiones. El IPS aparece entre los organismos más comprometidos, ya que administra tanto el sistema de salud como los aportes jubilatorios de una parte mayoritaria de los trabajadores paraguayos.

Los límites de la garantía estatal

Uno de los principales interrogantes es cómo se recuperarán los depósitos que superan los montos cubiertos por el sistema de garantía. De acuerdo con la explicación brindada por el titular del FGD, José Maciel, el mecanismo contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a unos 228,3 millones de guaraníes o aproximadamente USD 38.622 por persona física o jurídica.

No obstante, una ley aprobada por el Congreso el miércoles pasado estableció un límite de 40 salarios mínimos para el anticipo de devolución, lo que representa entre USD 19.787 y USD 20.353, según el tipo de cambio considerado.

Los pagos se organizaron en dos etapas: la primera comprendió las cuentas con saldos de entre uno y diez millones de guaraníes, mientras que la segunda alcanzó a quienes tenían depósitos por encima de ese umbral y hasta el tope fijado por la nueva normativa.

La ley estableció un plazo de entre 24 horas y cinco días para completar los desembolsos, con vencimiento este miércoles 11 de noviembre. Sin embargo, todavía no se precisó qué sucederá con los clientes cuyos depósitos superen el límite establecido.

La dimensión del problema se refleja también en la cantidad de usuarios de la entidad: según los datos publicados en su sitio web, Ueno Bank contaba con aproximadamente 2,94 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes. Mientras avanzan las investigaciones y se concretan las primeras devoluciones, la recuperación de los fondos públicos y previsionales se convirtió en uno de los principales desafíos para las nuevas autoridades paraguayas.