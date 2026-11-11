Se definieron los árbitros del Reducido: quién dirigirá a Colón frente a Midland

Colón ya conoce al árbitro que tendrá en su debut en el Reducido de la Primera Nacional. Juan Pablo Loustau fue designado para dirigir el encuentro frente a Midland, que se disputará este sábado desde las 18 en el estadio Brigadier López, por la primera fase de los playoffs.

La terna arbitral se completará con Iván Aliende como asistente número uno, Juan Ricciardi como segundo asistente y Julián Beligoy en la función de cuarto árbitro.

El último antecedente de Loustau dirigiendo al conjunto rojinegro se remonta a la temporada 2025 de la Primera Nacional. Fue el 1 de junio de ese año, cuando Colón venció 1-0 a Defensores Unidos de Zárate como visitante, por la fecha 17. En aquella oportunidad, Christian Bernardi marcó el gol de la victoria a los 46 minutos del segundo tiempo. El árbitro, en tanto, no registra antecedentes dirigiendo a Midland.

El compromiso del sábado será el primer paso de Colón en una instancia decisiva para sus aspiraciones de ascenso. El equipo terminó quinto en la Zona A y, por esa ubicación, cuenta con ventaja deportiva: al tratarse de una eliminatoria a partido único, un empate le alcanzará para avanzar a la siguiente ronda.

Los árbitros para todos los cruces

La programación arbitral de la primera fase del Reducido quedó conformada de la siguiente manera:

Atlanta - Estudiantes: Maximiliano Macheroni.

Temperley - Ciudad de Bolívar: Pablo Giménez.

Colón - Midland: Juan Pablo Loustau.

Deportivo Madryn - Deportivo Maipú: Bryan Ferreyra.

Gimnasia de Jujuy - Almirante Brown: Yamil Possi.

Deportivo Morón - Colegiales: Juan Cruz Robledo.

Ferro Carril Oeste - Gimnasia y Tiro: Maximiliano Manduca.

Con el árbitro confirmado y la programación definida, Colón comienza a ajustar los últimos detalles para su estreno en el Reducido. El equipo de Iván Delfino buscará aprovechar la localía y la ventaja deportiva para superar el primer cruce y seguir en carrera por el ascenso.