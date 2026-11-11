Balearon a un hombre desde un auto en barrio El Chaparral

Por Santotomealdía

Un hombre de 40 años resultó herido de arma de fuego este martes en barrio El Chaparral, luego de que personas desconocidas efectuaran un disparo desde un automóvil. El ataque ocurrió en inmediaciones de calle Santa Fe al 2700 y la víctima sufrió una lesión en la pierna derecha.

Según información obtenida por Santotomealdía de fuentes policiales, el disparo habría sido efectuado con una escopeta. Tras el episodio, el hombre fue asistido y trasladado en una ambulancia del servicio de emergencias 107 al SAMCo de nuestra ciudad, donde recibió atención médica.

De acuerdo con los primeros datos conocidos, los agresores se desplazaban en un automóvil cuando efectuaron el disparo que alcanzó a la víctima. Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre la identidad de los atacantes ni sobre las circunstancias que desencadenaron el hecho.

La información policial disponible tampoco establece la gravedad de la lesión ni aporta detalles sobre la evolución del hombre herido. El episodio se encuentra en una etapa inicial de esclarecimiento, mientras se aguarda información que permita conocer cómo se produjo el ataque y establecer la identidad de sus responsables.