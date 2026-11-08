Las ventas minoristas cayeron 1,6% interanual en octubre

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas cayeron un 1,6% interanual en octubre y acumulan una baja del 2% en lo que va de 2026, según el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El informe refleja que el consumo continúa debilitado, aunque durante el décimo mes del año se registró una leve recuperación del 0,3% respecto de septiembre, en la medición desestacionalizada.

El relevamiento señala que los consumidores priorizaron la compra de productos esenciales y de menor valor, mientras que las restricciones en los ingresos familiares y las dificultades de financiamiento siguieron condicionando las adquisiciones de mayor monto. Entre los sectores más afectados se ubicaron farmacia, alimentos y bebidas, y ferretería, mientras que indumentaria y calzado mostraron resultados positivos.

Desde CAME explicaron que “el comercio minorista exhibió una dinámica dual en el mes de octubre”, con diferencias importantes entre los distintos rubros. En los negocios que registraron una mejora respecto de septiembre, el repunte estuvo vinculado principalmente con las compras por el Día de la Madre y el recambio de temporada primavera-verano.

Sin embargo, la entidad advirtió que “la actividad disminuyó su intensidad hacia la segunda mitad del mes”, en un contexto de restricciones presupuestarias de las familias y dificultades para financiar compras de mayor valor.

Los rubros que más cayeron y los que lograron crecer

En la comparación interanual, farmacia registró la mayor caída, con un retroceso del 3,7%, seguida por alimentos y bebidas (-3,5%) y ferretería, materiales eléctricos y de construcción (-3,4%).

También se observó una baja del 0,5% en bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles.

En contraste, calzado y marroquinería y textil e indumentaria crecieron un 3,6% interanual, mientras que perfumería mostró una mejora del 0,8%.

Otro dato del informe es que las ventas online de los comercios con locales físicos aumentaron un 17,7% interanual, aunque su crecimiento respecto de septiembre fue de apenas el 0,3%.

Las expectativas de los comerciantes

El relevamiento de CAME también consultó a los comerciantes sobre la evolución de sus negocios. El 51,9% indicó que su actividad se mantuvo sin cambios respecto del mismo período del año anterior, mientras que el 41% señaló un empeoramiento y solo el 7,1% reportó una mejora.

En cuanto a las perspectivas futuras, el 48,4% espera que la situación de su empresa se mantenga estable, el 41,1% anticipa una evolución favorable y el 10,5% considera que podría empeorar.

Por otra parte, el 54,9% de los empresarios consultados sostuvo que no es un momento adecuado para realizar inversiones. Solo el 15,8% se manifestó a favor de concretar nuevos desembolsos de capital, mientras que el 29,3% no expresó una posición definida.

Los resultados muestran un escenario de consumo moderado y diferencias entre sectores, en el que la leve mejora mensual todavía no alcanza para revertir la caída de las ventas frente al año pasado.