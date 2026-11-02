Subsidios al consumo eléctrico: el gobierno provincial celebró la inclusión de Santa Fe en "Zonas Cálidas"

Este lunes se conoció la resolución nacional 300/2026 que amplía el área de alcance del régimen de “Zonas Cálidas” e incluye a diez departamentos del centro norte santafesino. Además de ampliar el alcance territorial, la publicación de Nación oficializó una ampliación de los bloques de electricidad que pueden recibir el beneficio. La medida fue celebrada por el gobierno provincial, que la adjudicó a "una diversa cantidad de gestiones encabezadas por el gobernador Maximiliano Pullaro y su ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini". En ese sentido, fuentes provinciales detallaron que casi 240 mil usuarios de EPE se verán beneficiados.

La resolución establece hasta 500 kilovatios hora (kWh) mensuales bonificables entre noviembre y abril en las regiones “muy cálidas” y 300 kWh en las “cálidas”, que se elevan a 370 kWh durante diciembre, enero y febrero. Desde la EPE detallaron que la modificación alcanza a un total de 239.106 usuarios, de los cuales 43.994 pertenecen a la zona Muy Cálida y 195.112 a la zona Cálida. Y agregaron que la medida entra en vigencia desde la publicación de la resolución, es decir desde este 1 de noviembre, y debería verse reflejado en la próxima factura, “dependiendo del ciclo de facturación del usuario”.

Al respecto el ministro Gustavo Puccini afirmó que “el planteo que hicimos en al menos cuatro oportunidades durante el último año en reuniones con Daniel González, coordinador de Energía y Minería, e incluso el pedido que le hizo el gobernador Maximiliano Pullaro al jefe de Gabinete de Ministros de Nación, Diego Santilli, fue escuchado. Entendemos que no toda la provincia es igual, que hay zonas donde hay una mayor demanda para refrigerar hogares y que se necesita una mirada diferenciada”.

El ministro recordó que el reclamo por la recategorización del territorio santafesino comenzó octubre de 2024 en una de las primeras reuniones de la Región Litoral, de las cuales participaron, entre otras, Claudia Giaccone, Secretaria de Región Centro e Integración Regional. Luego, a mediados de 2025, retomaron el impulso junto a provincias del Norte Grande; y después continuaron en diferentes reuniones mantenidas con funcionarios nacionales. Y también fue planteado por la propia presidente de la EPE, Anahí Rodríguez, en reuniones del Consejo Federal de Energía.

Desde la EPE destacaron que los beneficios aplican a aquellos usuarios que estén inscriptos en https://Argentina.gov.ar/subsidios, donde el Gobierno Nacional define si el usuario recibe el beneficio o no, y en función de eso se aplican dependiendo la zona en la que se encuentre.

Alcances de las modificaciones

Según detallaron desde la cartera de Desarrollo Productivo, la nueva resolución de la Secretaría de Energía establece que los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado pasan a estar dentro de la zona “muy cálida”, con un tope de hasta 500 kWh mensuales bonificables entre noviembre y abril.

Por otro lado, los departamentos Castellanos, Garay, La Capital, Las Colonias, San Cristóbal, San Javier y San Justo son catalogados como “cálidos”, con un bloque de 300 kWh durante noviembre, marzo y abril y de 370 kWh entre diciembre y febrero. En tanto, los nueve departamentos restantes permanecen sin cambios y quedan dentro de la categoría “templado cálido”.