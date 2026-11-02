Medina: "Sauce Viejo se gobierna como si fuera un feudo del siglo XIX"

El secretario general de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM), Juan Medina, lanzó fuertes críticas contra la gestión del intendente Mario Papaleo y sostuvo que "Sauce Viejo se gobierna como si fuera un feudo del siglo XIX". El dirigente sindical cuestionó el manejo de los recursos municipales, las condiciones laborales de los trabajadores y la falta de planificación en distintas áreas del Estado local.

Las declaraciones se producen en medio del conflicto que ASOEM mantiene con el Municipio vecino, al que el gremio acusó días atrás de aplicar traslados compulsivos, suspensiones y desvinculaciones contra empleados que eligieron esa representación sindical. En esta oportunidad, y en diálogo con Nova al Día, Medina amplió sus cuestionamientos y describió un escenario que, según su mirada, excede la disputa gremial y refleja problemas más profundos en el funcionamiento de la administración municipal.

"Se gobierna como si fuera un feudo del siglo XIX, como si el empleador se hubiera apropiado de algo que pertenece a todos los ciudadanos", expresó. En ese sentido, cuestionó la relación que el Ejecutivo mantiene con los trabajadores y consideró que las decisiones de gobierno deberían contemplar la participación de quienes desempeñan tareas en las distintas dependencias municipales.

Uno de los puntos centrales de su planteo estuvo relacionado con la precarización laboral. Medina afirmó que una proporción importante del personal que trabaja en el sistema de salud municipal se encuentra contratado bajo la modalidad de monotributo o locación de servicios. Según estimó, esa situación alcanzaría "a alrededor del 90% de los trabajadores del área", entre médicos, enfermeros y otros profesionales.

También mencionó condiciones similares en el ámbito educativo, particularmente entre docentes y personal auxiliar del Liceo Municipal. Para el titular de ASOEM, la continuidad de estas modalidades de contratación durante períodos prolongados "genera incertidumbre" y "deja a los trabajadores sin la estabilidad" que, a su entender, debería garantizar el Estado.

Medina también puso el foco en el estado de los equipos y las herramientas de trabajo. Aseguró que cerca del 90% de la maquinaria municipal se encuentra fuera de servicio, una situación que, según explicó, obliga a recurrir a empresas privadas para realizar tareas que podrían estar a cargo de personal y recursos propios del Municipio.

En ese marco, cuestionó la contratación de servicios externos para trabajos de mantenimiento urbano y poda, y planteó la necesidad de contar con una política sostenida para el cuidado del arbolado público. "Hay miles de árboles que necesitan una poda planificada", señaló, al tiempo que cuestionó que no se conozca un plan integral para esa tarea.

El dirigente sindical extendió sus críticas a la administración de los recursos y a la planificación general de la ciudad. Mencionó la "caída de la actividad económica", las "dificultades de recaudación" y los "riesgos asociados a fenómenos climáticos como El Niño", y sostuvo que el Municipio debería contar con previsiones y políticas de contingencia frente a esos escenarios.

Además, cuestionó que las principales obras e iniciativas que se desarrollaron en los últimos años hayan dependido de gestiones provinciales. En ese sentido, mencionó proyectos vinculados con el natatorio y la planta de agua potable, y planteó interrogantes sobre el destino de los recursos propios de Sauce Viejo y las prioridades establecidas por el gobierno local.

Finalmente, Medina reclamó "mayor planificación, transparencia y participación de los trabajadores en las decisiones de gestión". También cuestionó el funcionamiento de los espacios institucionales de representación y consideró que el Concejo Municipal y las asociaciones vecinales deberían tener un papel más activo en el seguimiento de las políticas públicas.