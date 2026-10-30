El Senado aprobó en general la reforma de la Ley de Salud Mental, que habilita internaciones involuntarias

El Senado de la Nación aprobó la reforma de la Ley de Salud Mental, que modifica las condiciones para realizar internaciones involuntarias y amplía el abordaje de las adicciones. La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra y fue girada a la Cámara de Diputados, por lo que todavía no es ley.

Uno de los principales cambios permitiría que un médico, preferentemente psiquiatra, disponga una internación involuntaria en una situación de emergencia, siempre que exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros. La medida deberá ser revalidada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas y comunicada a la Justicia.

El proyecto establece que la internación involuntaria debe ser un recurso terapéutico excepcional, aplicable cuando no resulten posibles los tratamientos ambulatorios. También habilita las teleconsultas con profesionales de psiquiatría para intervenir en las evaluaciones.

Otra de las modificaciones es la obligación de contar con un plan de egreso desde el diagnóstico, además de coordinar las condiciones de salida con los familiares o representantes legales correspondientes.

Adicciones, atención a menores y financiamiento

La reforma amplía el tratamiento de las adicciones dentro del sistema de salud mental e incorpora expresamente problemáticas como la ludopatía, vinculada con la adicción al juego.

En cuanto a los menores de edad, dispone que sean atendidos por equipos con formación infantojuvenil y que, en caso de requerir internación, permanezcan en espacios separados de los adultos.

El texto también mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y contempla mecanismos de cooperación económica entre la Nación y las provincias, con recursos que deberán incluirse en el Presupuesto Nacional.

Un debate con posiciones enfrentadas

Durante el tratamiento parlamentario, la senadora oficialista Ivana Arrascatea defendió la reforma al señalar que busca permitir una intervención más temprana ante situaciones graves. Según sostuvo, se trata de brindar al sistema herramientas para “llegar a tiempo”.

Desde sectores de la oposición, en cambio, se cuestionó la falta de recursos para aplicar adecuadamente la legislación vigente. El senador Guillermo Andrada planteó que las dificultades del sistema responden a la insuficiencia de financiamiento para desarrollar el modelo comunitario de atención.

Por su parte, Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, sostuvo que la internación involuntaria continuará siendo una medida excepcional y que el objetivo principal es trabajar en la prevención.

La reforma deberá ser debatida ahora en la Cámara de Diputados. Hasta que complete el trámite legislativo, los cambios propuestos no entrarán en vigencia.