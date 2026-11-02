ASTEOM comenzó la semana con asambleas y espera una audiencia con el intendente

Por Santotomealdía

La Asociación Santo Tomé de Empleados y Obreros Municipales (ASTEOM) comenzó la semana con asambleas de trabajadores en el obrador municipal N° 1, a la espera de una reunión con el intendente para obtener respuestas a una serie de reclamos. La medida se produjo luego de que el sindicato denunciara la desvinculación de 15 empleados contratados y se declarara en estado de alerta y movilización.

Durante la mañana de este lunes, dirigentes y delegados de distintos sectores se reunieron para analizar la situación. Según explicaron el secretario general de ASTEOM, Ignacio Donna, y el secretario adjunto Gabriel Benassi, en diálogo con Nova al Día, el gremio había solicitado una audiencia urgente con el Ejecutivo el jueves de la semana pasada y el viernes tomó conocimiento de las desvinculaciones.

"Hoy nos reunimos con compañeros de distintos sectores para hablar sobre los problemas que vienen atravesando los trabajadores. Se acercó el secretario de Gobierno y mantuvimos una reunión con él y el grupo de delegados. Le planteamos que necesitamos una reunión con el intendente y estamos a la espera de esa convocatoria. Mientras tanto, nos vamos a mantener en asamblea", señaló Donna.

Por su parte, Benassi, indicó que de las asambleas participan trabajadores de agua corriente, los obradores municipales, espacios verdes, el área técnica hidráulica y el cementerio. En ese marco, advirtió que la medida puede resentir distintos servicios municipales durante la jornada, entre ellos la recolección de residuos.

"La mayoría de los 15 contratos que no se renovaron corresponden al área de recolección de residuos", precisó Benassi.

Los reclamos pendientes

La reincorporación de los trabajadores desvinculados es uno de los principales pedidos del gremio, que también reclama respuestas sobre otros temas vinculados con las condiciones laborales y el funcionamiento de las dependencias municipales.

Entre ellos, ASTEOM mencionó las demoras en la entrega de indumentaria de trabajo, el estado del parque automotor, los problemas edilicios, los pases a planta permanente y las demoras en las resoluciones de la Junta de Reclamos. Además, denunció traslados de personal de planta permanente que, según sostuvo, se realizaron de manera arbitraria y sin respetar la antigüedad ni la trayectoria de los empleados.

"Tenemos muchos planteos que venimos realizando y sobre los que mantuvimos reuniones con distintos secretarios, pero hasta el día de hoy no hemos llegado a ningún resultado", había señalado Donna al repasar los reclamos del sindicato.

Benassi, en tanto, advirtió que el estado de algunos vehículos representa un riesgo para los trabajadores y los vecinos. También remarcó que continúa pendiente la entrega de la indumentaria obligatoria, que debía haberse concretado en tiempo y forma.

La preocupación por la situación económica del Municipio

Más allá de los reclamos laborales, el secretario adjunto de ASTEOM puso el acento en la situación económica y financiera de la Municipalidad, a la que consideró el problema de fondo detrás de los distintos conflictos.

"Estamos en un escenario realmente preocupante. No queremos convertirnos en otros municipios que atraviesan crisis económicas y financieras, con deudas y atrasos de varios meses en el pago de los sueldos", sostuvo Benassi.

En ese sentido, planteó que las dificultades de esa magnitud no aparecen de un día para el otro, sino que son consecuencia de problemas acumulados y decisiones que no logran resolverlos. Por eso, consideró necesario advertir sobre el escenario actual para evitar que la situación llegue a un punto crítico.

"Lo que queremos es evitar que lleguemos a esa instancia. Si es necesario que intervengan la Provincia, el Concejo o el senador del departamento La Capital, deben hacerlo para encontrar una solución al problema de fondo que tiene Santo Tomé, que es grave desde el punto de vista económico y financiero", expresó.

Consultado sobre las explicaciones recibidas por la no renovación de los contratos, Benassi indicó que la única respuesta que alcanzaron a conocer por parte del Ejecutivo estuvo relacionada con las dificultades económicas del Municipio y la imposibilidad de continuar afrontando el pago de los haberes del resto del personal.

A la espera de una respuesta concreta

Desde ASTEOM señalaron que la presencia del secretario de Gobierno durante la mañana permitió tomar nota de los planteos, aunque insistieron en que esperan una respuesta directa del intendente.

"Necesitamos la palabra y, más que eso, el compromiso del intendente. Si ese compromiso queda formalizado mediante un acta, mucho mejor, porque es quien tiene la última palabra sobre los temas que estamos reclamando", afirmó Benassi.

El dirigente sostuvo que el gremio no está dispuesto a levantar la asamblea únicamente sobre la base de promesas, debido a que, según indicó, varios compromisos anteriores no llegaron a concretarse. Por ese motivo, los trabajadores permanecerán en asamblea hasta obtener una respuesta concreta del Ejecutivo municipal.