Irán ofreció reabrir el estrecho de Ormuz en dos días si Estados Unidos acepta sus condiciones

Irán ofreció reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de dos días si Estados Unidos acepta sus condiciones, en el marco de las negociaciones indirectas que buscan poner fin a la guerra y levantar el bloqueo naval sobre los puertos iraníes. La propuesta fue confirmada este lunes por el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, quien aseguró que el avance depende de una respuesta favorable de Washington.

La iniciativa acorta el plazo de siete días que Teherán había planteado en septiembre a través de mediadores de Qatar. El plan contempla el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, el alivio de las sanciones al sector petrolero iraní y la descongelación de activos del país en el extranjero, entre otras condiciones.

Baqai afirmó que las exigencias iraníes fueron expuestas de manera clara y las calificó de razonables. También señaló que continúa el intercambio de mensajes con Estados Unidos mediante intermediarios y confirmó que el viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, viajó a Doha para facilitar los contactos diplomáticos.

Entre los reclamos de Teherán figura, además, un alto el fuego en todos los frentes de la región. El canciller iraní, Abás Araqchi, sumó la exigencia de reducir la presencia militar estadounidense en Medio Oriente y aceptar un nuevo itinerario de navegación por el estrecho, acordado entre Irán y Omán.

Según una fuente citada por la agencia Reuters, los representantes iraníes dejaron Doha el domingo, tras mantener contactos con mediadores cataríes. La partida no habría respondido a dificultades en las conversaciones y las partes continúan intercambiando un borrador de propuesta que contempla la posibilidad de una nueva reunión.

El plan actual retoma una iniciativa de siete pasos presentada por Irán en septiembre para reabrir Ormuz y poner fin al bloqueo naval estadounidense. Las autoridades iraníes sostienen que el esquema podría aplicarse ahora en un período más corto si se alcanza un entendimiento con Washington. Hasta el momento, no se anunció un acuerdo ni una aceptación formal de las condiciones por parte de Estados Unidos.

Un paso estratégico para el comercio energético

El estrecho de Ormuz es una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo y gas. Su tránsito permanece restringido desde el comienzo de la guerra, el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra territorio iraní. Desde entonces, Teherán reivindica el control del paso y ha atacado embarcaciones que intentaron atravesarlo sin autorización, según los reportes difundidos sobre el conflicto.

En respuesta, Washington impuso un bloqueo naval sobre los puertos iraníes e intensificó las sanciones económicas. La disputa por el control y la navegación en el estrecho se convirtió así en uno de los principales obstáculos para alcanzar una salida negociada.

Las conversaciones se desarrollan en medio de nuevas advertencias militares, a pocos días de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos. El presidente Donald Trump afirmó que no ordenaría nuevos ataques antes de los comicios y describió como productivos los contactos con Teherán, aunque no descartó futuras acciones militares.

Por su parte, Baqai sostuvo que Irán no espera que las elecciones produzcan "un nuevo Estados Unidos" y advirtió que cualquier agresión contra su país recibirá una respuesta "potente, inmediata y global".

Aunque el frente militar se ha mantenido relativamente más calmo desde septiembre, persiste el riesgo de una nueva escalada. El futuro de la propuesta dependerá ahora de la respuesta de Washington y de los próximos pasos de los mediadores cataríes para intentar acercar posiciones.