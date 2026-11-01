Organizan un seminario de canto del 4 al 6 de noviembre, con un concierto de cierre en la ciudad

El maestro Philip Salmon, vinculado al Royal College of Music de Londres, estará a cargo del seminario para cantantes "Cantar con estilo", que se desarrollará del 4 al 6 de noviembre con actividades en nuestra ciudad y en Santa Fe. La propuesta es organizada por la Agrupación Coral Municipal, Santa Fe Lírica y el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral.

El seminario será arancelado y finalizará el viernes 6 de noviembre, a las 19.30, con un concierto en la sede de la Agrupación Coral Municipal, ubicada en Castelli 1735. Según informó la Municipalidad, la presentación contará con la participación de los pianistas Zunilda Soncini y Martín Salúm.

La capacitación está dirigida a cantantes y propone un espacio de formación y perfeccionamiento de la técnica vocal. Los encuentros tendrán lugar en la sede de la Agrupación Coral Municipal y en el Instituto Superior de Música, aunque no se difundió un cronograma detallado de las actividades.

La iniciativa fue declarada de interés por el Senado de la Provincia de Santa Fe, de acuerdo con la información municipal.

Inscripciones y consultas

Las personas interesadas en participar del seminario pueden solicitar información sobre los requisitos de inscripción y el arancel a través de las cuentas de Instagram @agrupacioncoralst y @santafe_lirica, o por correo electrónico a [email protected].

En cuanto al concierto de cierre del viernes, no se informó si tendrá entrada libre o si será necesario reservar un lugar.