Conmoción en Esperanza por la muerte de un empresario y su esposa: investigan distintas hipótesis

Un empresario de 73 años y su esposa fueron encontrados muertos durante la madrugada de este domingo en una vivienda de la ciudad de Esperanza, en el departamento Las Colonias. Ambos presentaban heridas de arma de fuego y en el inmueble fue hallada una escopeta. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y, entre las hipótesis que se analizan, figura la posibilidad de que haya existido un acuerdo previo entre los integrantes del matrimonio.

El hallazgo se produjo alrededor de las 3.40 en una propiedad ubicada en calle De las Naciones al 1500, luego de que personal policial acudiera al lugar tras recibir un aviso. La investigación quedó a cargo del fiscal Benítez, de la Unidad Fiscal de Las Colonias, quien ordenó la intervención de especialistas para reconstruir lo sucedido y determinar cómo se produjeron ambas muertes.

La investigación judicial

Las personas fallecidas fueron identificadas mediante las iniciales M. R. C. y N. B. N. El hombre era un reconocido empresario de Esperanza y estaba al frente de una firma dedicada a montajes industriales, con actividad en distintos puntos del país y en el exterior.

Tras el hallazgo de los cuerpos, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la División Científica Forense realizó peritajes en el inmueble.

Los investigadores buscan establecer cómo se produjeron los disparos y cuál fue la secuencia de los acontecimientos. Para ello, deberán analizar la ubicación del arma y los demás elementos reunidos en la escena.

Las hipótesis que se analizan

Entre las posibilidades que evalúa la Justicia se encuentra la existencia de un eventual acuerdo previo entre las personas fallecidas. Sin embargo, se trata de una hipótesis preliminar que todavía no cuenta con una conclusión definitiva.

Otro dato conocido es que la mujer padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa. No obstante, ese antecedente no permite establecer por sí mismo una relación con las circunstancias de las muertes.

La investigación permanece abierta y se aguardan los resultados de los estudios forenses para avanzar en el esclarecimiento del hecho.