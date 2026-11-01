Santa Fe: investigan un femicidio seguido de suicidio en barrio Sur

Una mujer de 51 años y su expareja de 50 fueron encontrados muertos este sábado en una vivienda de barrio Sur, en la ciudad de Santa Fe. Las víctimas fueron identificadas como María Itatí Yossen y Fabio Firmapaz, y la Justicia investiga la hipótesis de un posible femicidio seguido de suicidio, aunque todavía deben establecerse las circunstancias en las que se produjeron ambas muertes.

El hallazgo se produjo en un inmueble ubicado en calle 3 de Febrero al 3300, donde residía el hombre. Según la información policial, la mujer había acudido durante la mañana a un encuentro con su expareja y posteriormente dejó de responder los llamados y mensajes de sus allegados. La preocupación por su paradero motivó la intervención policial, que terminó con el descubrimiento de los dos cuerpos.

Cómo se produjo el hallazgo

De acuerdo con los primeros datos conocidos, Yossen había salido de su domicilio durante las primeras horas del sábado para encontrarse con Firmapaz, quien la habría citado alrededor de las 7 de la mañana.

Al perder contacto con ella, sus allegados comenzaron a buscarla y se dirigieron a la vivienda donde presumían que podía encontrarse. Allí observaron que el automóvil del hombre estaba estacionado, pero nadie respondía a los llamados.

La situación fue comunicada al 911, que dispuso la intervención de efectivos de la Brigada de Orden Urbano de la Policía de Santa Fe.

Posteriormente, con la presencia del hijo del hombre y la intervención de un cerrajero, los policías lograron ingresar al departamento. En la planta baja encontraron a Firmapaz sin vida, suspendido de una soga junto a la escalera.

Tras informar lo sucedido a la Fiscalía, los efectivos revisaron la planta alta y hallaron el cuerpo de Yossen sobre una cama, en una de las habitaciones. Un médico policial constató su fallecimiento.

Investigan un posible femicidio seguido de suicidio

La principal hipótesis que se investiga es que el hombre habría asesinado a su expareja y posteriormente se habría quitado la vida. Sin embargo, esa secuencia todavía no fue confirmada y deberá ser esclarecida mediante las pericias judiciales.

En el lugar trabajaron integrantes de la Brigada de Femicidios y del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizaron las tareas criminalísticas correspondientes.

La Fiscalía dispuso el traslado de ambos cuerpos a la morgue judicial para la realización de las autopsias, cuyos resultados permitirán determinar las causas de las muertes y aportar elementos para reconstruir lo sucedido.

La investigación continúa abierta, a la espera de los resultados forenses y de las demás medidas destinadas a esclarecer el hecho.