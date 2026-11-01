Con goles de Lago y Buosi, Colón ganó 2-0 y terminó quinto en la Zona A

Colón hizo los deberes en la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional: derrotó 2-0 a Defensores de Belgrano en el estadio Brigadier López, terminó quinto en la Zona A y se aseguró la ventaja deportiva para comenzar el Reducido frente a Midland, al que recibirá en Santa Fe. El equipo dirigido por Iván Delfino consiguió una victoria importante para llegar con confianza a la etapa decisiva del campeonato.

Después de un primer tiempo sin goles y con pocas situaciones claras, el Sabalero resolvió el partido en el complemento gracias a un penal convertido por Ignacio Lago, a los 25 minutos, y un golazo de Jerónimo Buosi, a los 35. De esta manera, Colón extendió su racha positiva y cerró la fase regular con un triunfo ante su gente, aunque su rendimiento estuvo lejos de ser brillante.

El encuentro comenzó con un Defensores de Belgrano que intentó adelantarse en el campo de juego y disputar el protagonismo. Sin embargo, con el correr de los minutos, Colón se adueñó de la pelota, aunque le costó encontrar profundidad y generar peligro sobre el arco defendido por Alejandro Medina.

El equipo rojinegro tuvo mayor posesión, pero sus avances carecieron de claridad. La primera situación importante llegó a los 22 minutos, cuando Sebastián Olmedo probó desde afuera del área con un remate que pasó cerca del palo izquierdo del arquero visitante.

La falta de precisión en los últimos metros fue una constante durante la primera mitad. Colón intentó avanzar por distintos sectores, pero no logró romper el orden defensivo de su rival ni generar oportunidades suficientes para justificar una ventaja.

A los 41 minutos, Alan Bonansea ganó de cabeza dentro del área, aunque su definición fue forzada y la pelota terminó por encima del travesaño. Fue otra aproximación de un equipo que empujaba más de lo que jugaba.

En ese contexto, Federico Lértora fue uno de los futbolistas más destacados del Sabalero, por su despliegue y determinación para sostener al equipo en la mitad de la cancha. De todos modos, el primer tiempo terminó 0-0, un resultado acorde con lo sucedido.

La diferencia llegó en el complemento

Colón salió a disputar el segundo tiempo con una actitud más decidida. Sin modificaciones en el entretiempo, el equipo de Delfino adelantó sus líneas, jugó durante varios pasajes en campo rival y comenzó a generar una sucesión de tiros de esquina.

A pesar de esa mayor intensidad, el gol seguía sin aparecer. Por eso, a los 13 minutos, el entrenador realizó su primera modificación: Jerónimo Buosi ingresó en lugar de Emanuel Beltrán, una variante que terminaría siendo determinante para el resultado.

Sin embargo, inmediatamente después del cambio, Defensores de Belgrano estuvo muy cerca de ponerse en ventaja. Enzo González conectó un cabezazo que se estrelló en el travesaño, en la oportunidad más clara del conjunto visitante.

Superado ese momento de peligro, Colón encontró finalmente el camino al gol. A los 24 minutos, Julián Marcioni fue derribado dentro del área y el árbitro Bruno Amiconi sancionó penal.

Un minuto después, Ignacio Lago se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 1-0 con un remate de derecha, para abrir un partido que hasta entonces se había presentado complicado para el Sabalero.

Con la ventaja a su favor, Delfino volvió a mover el banco y dispuso el ingreso de Conrado Ibarra por Marcioni, buscando una alternativa por el sector izquierdo.

Pero la jugada que terminó de definir el encuentro llegó a los 35 minutos. Jerónimo Buosi sacó un espectacular remate de media distancia que se metió en el ángulo izquierdo del arco de Medina, estableciendo el 2-0 y desatando el festejo en el Brigadier López.

El gol del joven delantero, que había ingresado durante el complemento, terminó de asegurar una victoria que Colón necesitaba para cerrar la fase regular de la mejor manera posible.

El Reducido, el próximo objetivo

Sin haber desplegado un fútbol especialmente convincente, Colón supo resolver un encuentro que se le había presentado complicado. La eficacia en dos acciones puntuales del segundo tiempo le permitió marcar la diferencia y quedarse con los tres puntos.

El triunfo también tuvo un valor importante desde lo anímico. El equipo de Delfino extendió su racha positiva y llegará al Reducido con el impulso de una victoria como local, aunque con aspectos de su funcionamiento que todavía deberá mejorar.

Con el quinto puesto de la Zona A asegurado, el Sabalero comenzará su participación en el Reducido frente a Midland, en el estadio Brigadier López y con ventaja deportiva.

Colón cerró así la primera etapa del campeonato cumpliendo su objetivo inmediato. Ahora comenzará una instancia en la que cada resultado tendrá un peso decisivo en su búsqueda del segundo ascenso a la Liga Profesional.