Por los festejos de Halloween, habrá cortes de tránsito en distintos sectores este sábado

Por Santotomealdía

Con motivo de la celebración de Halloween prevista para este sábado 31 de octubre, la Municipalidad de Santo Tomé dispuso modificaciones en la circulación vehicular en distintos sectores de la ciudad. Las restricciones comenzarán a las 8 de la mañana y se extenderán, según cada zona, hasta la medianoche.

Uno de los principales cortes afectará a calle Hipólito Yrigoyen, donde entre las 8 y las 24 se interrumpirá el tránsito en el tramo comprendido entre 9 de Julio y avenida 7 de Marzo. Durante ese período, el sector funcionará como peatonal.

También habrá restricciones sobre avenida 7 de Marzo, entre las 18 y las 24. En ese horario se cortará la circulación en ambos sentidos en la zona de las Cinco Esquinas, entre la intersección con avenida Nuestra Señora de Luján, y calle Centenario. El tramo comprendido entre ambos puntos quedará habilitado exclusivamente para peatones.

Por otra parte, calle Candioti permanecerá cortada entre Colón y 9 de Julio, de 10 a 24, mientras que en Gómez Cello se interrumpirá el tránsito entre Avellaneda y San Martín, de 15 a 22.

A las restricciones de circulación se sumará una prohibición de estacionamiento entre las 8 y las 24 en las dársenas ubicadas sobre el lado sur de avenida 7 de Marzo, entre Hipólito Yrigoyen y Centenario. La medida busca facilitar la organización y el acondicionamiento del sector donde se desarrollarán las actividades.

Desde el Municipio solicitaron a conductores y vecinos respetar la señalización y prever recorridos alternativos durante la jornada.

Cortes de tránsito y restricciones por Halloween