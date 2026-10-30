Una fiscalía especializada apeló el sobreseimiento de Milei en el caso $LIBRA

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) apeló el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros imputados en la causa por la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA. El organismo especializado en hechos de corrupción busca que se reabra la investigación, cuyo cierre había sido dispuesto por la Justicia federal.

La presentación fue impulsada por la procuraduría que encabeza el fiscal Sergio Rodríguez, luego de un pedido del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Ambas organizaciones cuestionaron el cierre del expediente por considerarlo "prematuro".

Con esta intervención, la PIA asumirá el impulso de la acción penal para intentar que continúe la investigación. La decisión se produjo después de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara el sobreseimiento de Milei, su hermana y los otros nueve imputados, y no promoviera la continuidad del caso.

Ahora, el Juzgado Federal N.º 8, que se encuentra interinamente a cargo del juez Daniel Rafecas, deberá resolver si habilita la reapertura de la causa. En caso de rechazar el planteo, la PIA presentó un recurso de apelación en subsidio para que la cuestión sea revisada por la Cámara Federal.

Desde el CIPCE calificaron la intervención de la procuraduría como un "paso fundamental" y sostuvieron que está en juego la posibilidad de esclarecer hechos que involucran a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo. Además, reclamaron una investigación exhaustiva y especializada para evitar que el caso quede impune.