"Los violentos no esperan": Angelini reclamó aprobar las leyes de seguridad

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, reclamó que la Legislatura avance con el paquete de leyes de seguridad enviado por el Gobierno Provincial en mayo. “Necesitamos las leyes”, afirmó, y advirtió que “ya no hay margen, porque los violentos no esperan”.

Angelini habló durante una conferencia de prensa en Rosario, convocada para brindar detalles sobre dos intervenciones policiales en casos de violencia de género en las que se utilizaron pistolas Taser. El funcionario sostuvo que el gobernador Maximiliano Pullaro “tiene el compromiso de solucionar los problemas de seguridad”.

“Con el primer paquete de leyes hemos avanzado y reducido drásticamente la violencia. Hoy los rosarinos vivimos con mucha más tranquilidad”, señaló. Sin embargo, advirtió que la situación requiere nuevas medidas: “Rosario se muestra de una manera distinta, pero eso no quiere decir que el problema esté solucionado. Sabemos que las bandas están reorganizándose y esperando el momento de volver a atacar. Por eso necesitamos este paquete de leyes”.

El secretario recordó que el proyecto fue presentado hace cinco meses para que los legisladores lo analizaran, formularan propuestas y pudieran mejorarlo. “Pero ya no hay margen, porque los violentos no esperan: atacan. Tenemos que tener respuestas preventivas, como lo hace muy bien nuestra Policía, e investigativas, como también lo hace muy bien la Policía de Investigaciones”, afirmó.

Angelini atribuyó los resultados en materia de seguridad al proceso de capacitación y formación policial iniciado en diciembre de 2023. “Hoy tenemos una mejor Policía de Santa Fe. Los resultados son fruto del gran trabajo que hacen. La Policía da respuestas a la sociedad”, dijo.

“Hay mucho camino por transitar y las medidas que estamos pidiendo a la Legislatura nos van a ayudar. Este paquete de leyes significa darle más herramientas a la seguridad pública”, concluyó.

Dos detenciones con pistolas Taser

Por su parte, el subsecretario de Atención a la Emergencia, Pablo Polito, informó que la Policía utilizó pistolas Taser en dos intervenciones por violencia de género: una en Ameghino al 3600 y otra en avenida El Rosario al 2400. En ambos casos, los agentes aprehendieron a los sospechosos y pusieron a salvo a las víctimas.

Polito explicó que estas armas de baja letalidad permiten aplicar la fuerza de manera gradual. Ante una situación de agresividad que ponga en peligro a terceros, indicó, el personal policial primero debe dialogar e instar a la persona a deponer su actitud. Si no lo hace, puede utilizar la pistola para reducirla. Después, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) constata su estado de salud.

“La política de seguridad del gobernador Pullaro implica tener los móviles policiales en la calle. En estas dos situaciones, la Policía llegó rápidamente al lugar y pudo evitar que los hechos pasaran a mayores”, afirmó.