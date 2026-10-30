Con prioridades en seguridad, educación, salud y obras, Provincia presentó el Presupuesto 2027

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó este viernes el proyecto de Presupuesto 2027, que será enviado a la Legislatura para su tratamiento en ambas Cámaras. Según se informó, contempla recursos totales por $ 18,88 billones y gastos por $ 18,87 billones, con un resultado financiero positivo de $ 919 millones.

Durante la presentación, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares aseguró que “desde el primer día de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, las líneas directrices para la administración de las finanzas y los recursos del Estado, se basan en la austeridad y en la eficiencia operativa”, es decir que “procuramos hacer más con los mismos recursos”, para que de este modo, “lo que pueda ser destinado a la inversión para mejorar el futuro de los santafesinos, sea maximizado”, dijo. Asimismo, remarcó que la Provincia mantiene el equilibrio fiscal como uno de los principales ejes de gestión.

Para la elaboración del Presupuesto 2027, se contemplaron las proyecciones macroeconómicas que estiman un crecimiento de la actividad económica del 4 %, una inflación promedio anual del 21,1 %, una inflación interanual a diciembre de 2027 del 18 % y un tipo de cambio de $ 1.847,60 por dólar para el cierre del próximo año.

Uno de los aspectos centrales del presupuesto -de acuerdo a la información oficial- es el ahorro corriente proyectado de $ 2,27 billones, resultado de la diferencia entre los recursos corrientes y los gastos corrientes. Este ahorro permitirá financiar con recursos propios el 93 % de los gastos de capital previstos, que alcanzan los $ 2,45 billones.

"Esto significa que la Provincia podrá sostener la mayor parte de sus inversiones en infraestructura, equipamiento y obras públicas con el ahorro generado a partir de una administración responsable de los recursos", explicaron.

Desde Casa Gris mencionaron también que entre las prioridades del Presupuesto 2027 se destacan las inversiones en seguridad, con $ 2,34 billones; educación, cultura y deporte, con $ 3,98 billones; salud, con $ 1,80 billones; infraestructura productiva, con $ 1,92 billones; y obras públicas, con $ 2,13 billones.

En ese sentido, consideraron que esas asignaciones reflejan la continuidad de una política de Gobierno que combina el orden de las cuentas públicas con la inversión en áreas esenciales y en infraestructura destinada a mejorar la competitividad de la economía santafesina.

Fondo de Infraestructura Agropecuaria

Dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo se crea el Fondo de Infraestructura Agropecuaria Santafesina (FIAS). Para esto se dispuso que la totalidad de lo que se recaude de Impuesto Inmobiliario Rural sea destinado a infraestructura utilizada por el sector agropecuario santafesino. “Se trata de una política que permite dirigir lo que aporta el campo, en el único impuesto que abona a la Provincia, para que sea canalizado exclusivamente a la atención de la infraestructura del sector agropecuario y que, al mismo tiempo, este fondo pueda ser monitoreado por los distintos actores del sector”, detalló Olivares.

Cumplimiento con el crédito público

Dentro de la exposición del presupuesto se detalló el cumplimiento realizado con el crédito público, como parte de la economía provincial. El ministro Olivares graficó que desde el comienzo de gestión en diciembre del 2023 hasta el 30 de octubre del 2026, la Provincia canceló deuda por $ 338.844 millones y que a lo largo del mandato hasta diciembre del 2027 se cancelará deuda por $ 568.370 millones.

Además, se destacó que se tomó solo el 37 % del monto de la deuda que el Gobierno Provincial tenía autorizada. “Esto marca el compromiso de la Provincia de ahorrar y la posibilidad que tiene la economía provincial de sostener el cumplimiento de deuda”, subrayó el ministro Olivares.

El cumplimiento de las obligaciones es uno de los aspectos que las calificadoras internacionales Fitch Ratings y Moody’s destacaron de la Provincia, junto con la transparencia, la responsabilidad en el manejo de los recursos, las políticas fiscales prudentes, el bajo nivel de deuda y las inversiones para su desarrollo.

De la presentación del Presupuesto 2027 participaron también la secretaria de Hacienda, Belén Echeverria; el secretario de Política Económica, Pablo Gorbán; y la subsecretaria de Hacienda, Bárbara Gschwind.