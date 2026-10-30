Sin acuerdo en Unidos, se postergó el tratamiento de la reforma de seguridad de Pullaro

El tratamiento de las reformas de seguridad impulsadas por el Gobierno provincial se postergó por una semana en la Cámara de Diputados de Santa Fe, luego de que no se alcanzaran los acuerdos necesarios dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe. El proyecto denominado Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública deberá esperar hasta la próxima sesión.

La decisión dejó expuestas diferencias entre sectores del radicalismo y el socialismo respecto del alcance de las modificaciones propuestas, aunque desde el oficialismo coincidieron en la necesidad de continuar trabajando para alcanzar un texto que pueda reunir el respaldo necesario.

El paquete enviado por el Ejecutivo busca introducir nuevas herramientas para las fuerzas de seguridad y forma parte de la agenda que el Gobierno provincial pretende avanzar en la Legislatura. Sin embargo, las distintas miradas dentro del propio frente oficialista impidieron que el tratamiento pudiera concretarse esta semana.

La diputada socialista Lionella Cattalini dejó expuestas las diferencias que existen dentro de Unidos respecto del alcance de las reformas. Si bien llamó a construir consensos y grandes acuerdos, planteó que la discusión no debe limitarse a ampliar facultades policiales y reclamó avanzar también sobre el sistema de enjuiciamiento, el lavado de dinero, la trazabilidad de armas y los mecanismos de control policial.

“Me comprometo a seguir haciendo todo lo posible para que las próximas leyes de la provincia tengan grandes acuerdos y tengan consensos”, sostuvo Cattalini durante su intervención. Y remarcó que la provincia logró sostener políticas estratégicas cuando existieron “articulación política”, “voluntad política de avanzar”, “consenso” y “grandes acuerdos”.

En ese marco, la legisladora socialista propuso ampliar la discusión más allá de las facultades policiales. “Que no solo discutamos de ahora en adelante facultades policiales, sino que también discutamos cómo mejoramos los sistemas de enjuiciamiento, cómo hablamos de lavado de dinero, cómo hablamos de trazabilidad de armas y cómo damos a la provincia de Santa Fe un sistema de control policial que sea moderno para el año 2026”, expresó.

El debate quedó aplazado hasta la próxima semana, mientras los distintos sectores que integran Unidos buscarán acercar posiciones para intentar llevar el proyecto al recinto con un mayor nivel de acuerdo.