Colapinto busca recuperarse en el GP de México: días y horarios de la Fórmula 1

Franco Colapinto afrontará este fin de semana el Gran Premio de México, correspondiente a la decimonovena fecha del campeonato de Fórmula 1. La actividad comenzará este viernes y se extenderá hasta el domingo, cuando se disputará la carrera principal en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto argentino buscará dejar atrás una seguidilla de resultados adversos con Alpine.

La primera jornada tendrá dos sesiones de entrenamientos libres, previstas para las 15:30 y las 19, hora argentina. Sin embargo, Colapinto no participará de la primera práctica, por lo que se incorporará a la actividad en la segunda sesión.

El sábado se realizará el tercer entrenamiento, desde las 14:30, mientras que la clasificación comenzará a las 18. Finalmente, la carrera está programada para el domingo a las 17, siempre que no haya modificaciones por cuestiones climáticas.

El circuito mexicano, conocido como Autódromo Hermanos Rodríguez, tiene una extensión de 4,304 kilómetros y 17 curvas.

Un desafío para Colapinto

El argentino llega a esta fecha en un momento complicado: no sumó puntos en los últimos cuatro Grandes Premios y abandonó en cuatro de las cinco carreras más recientes, con retiros en Azerbaiyán, Singapur —en sus dos competencias— y Estados Unidos.

La racha también repercute en la situación de Alpine en el campeonato de constructores. Los resultados de Colapinto y las dificultades de su compañero, Pierre Gasly, para sumar puntos alejaron a la escudería francesa de Racing Bulls en la disputa por el quinto puesto.

Antonelli, ante la posibilidad de hacer historia

El Gran Premio de México también tendrá atención puesta en la lucha por el título. El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, podría convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1, con 20 años.

Para lograrlo este fin de semana, necesita finalizar al menos en la novena posición o que George Russell, su compañero de equipo, y Lewis Hamilton, de Ferrari, no ganen la carrera.

Hasta ahora, el récord pertenece al alemán Sebastian Vettel, quien obtuvo su primer campeonato en 2010, con 23 años, cuatro meses y 11 días.

Cronograma del GP de México: horarios de Argentina

Viernes 30 de octubre

Práctica libre 1: 15:30.

Práctica libre 2: 19:00.

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: 14:30.

Clasificación: 18:00.

Domingo 1 de noviembre