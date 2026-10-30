Viernes 30 de octubre de 2026

Política — 30.10.2026 —

Lewandowski: "Pullaro acompaña a Milei mientras cierran las fábricas de la provincia"

El senador nacional Marcelo Lewandowski reclamó medidas concretas para sostener a las PyMEs y el empleo, y cuestionó el acompañamiento del gobernador de Santa Fe al modelo económico de Milei.

Marcelo Lewandowski, senador nacional.
Marcelo Lewandowski, senador nacional.

El senador nacional Marcelo Lewandowski reclamó medidas concretas para sostener a las PyMEs y el empleo, y cuestionó el acompañamiento de los gobernadores al modelo económico de Milei. En particular, apuntó al Gobierno de Santa Fe por respaldar las políticas nacionales mientras cierran fábricas, cae la actividad y disminuyen los recursos de coparticipación. "Las provincias con una fuerte matriz productiva seremos las más afectadas si continúa el cierre de industrias y la pérdida de puestos de trabajo", alertó.

Lewandowski advirtió que desde el inicio de la gestión de Milei cerraron 31.268 PyMEs; que la producción industrial de ese sector cayó un 6,1% interanual en agosto y que el desempleo en el Gran Rosario llegó al 11,5%. “Los empresarios nacionales no quieren no competir, pero piden que les igualen la cancha”, afirmó, al cuestionar las condiciones desiguales frente a la competencia extranjera.

Durante su intervención, enumeró las iniciativas presentadas junto al Bloque Justicialista para promover la producción. Entre ellas mencionó la Ley de Inversiones Productivas; la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales de ARCA y la Ley de Emergencia PyME, junto al senador Capitanich, entre otras. También planteó la necesidad de establecer un precio diferencial de la energía para las industrias y familias, con el objetivo de mejorar la competitividad.

Por último cuestionó a los gobernadores que acompañan las políticas del Gobierno Nacional y, particularmente, al de Santa Fe, cuyos legisladores respaldan las iniciativas de Milei. Advirtió que la caída del consumo y de la recaudación impacta directamente en la coparticipación y compromete la capacidad de las provincias para sostener hospitales, escuelas y servicios públicos. “Aquellos gobernadores que siguen acompañando este modelo a futuro se tienen que dar cuenta de que les va a ir muy mal”, concluyó.

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