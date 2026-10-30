Lewandowski: "Pullaro acompaña a Milei mientras cierran las fábricas de la provincia"

El senador nacional Marcelo Lewandowski reclamó medidas concretas para sostener a las PyMEs y el empleo, y cuestionó el acompañamiento de los gobernadores al modelo económico de Milei. En particular, apuntó al Gobierno de Santa Fe por respaldar las políticas nacionales mientras cierran fábricas, cae la actividad y disminuyen los recursos de coparticipación. "Las provincias con una fuerte matriz productiva seremos las más afectadas si continúa el cierre de industrias y la pérdida de puestos de trabajo", alertó.

Lewandowski advirtió que desde el inicio de la gestión de Milei cerraron 31.268 PyMEs; que la producción industrial de ese sector cayó un 6,1% interanual en agosto y que el desempleo en el Gran Rosario llegó al 11,5%. “Los empresarios nacionales no quieren no competir, pero piden que les igualen la cancha”, afirmó, al cuestionar las condiciones desiguales frente a la competencia extranjera.

Durante su intervención, enumeró las iniciativas presentadas junto al Bloque Justicialista para promover la producción. Entre ellas mencionó la Ley de Inversiones Productivas; la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales de ARCA y la Ley de Emergencia PyME, junto al senador Capitanich, entre otras. También planteó la necesidad de establecer un precio diferencial de la energía para las industrias y familias, con el objetivo de mejorar la competitividad.

Por último cuestionó a los gobernadores que acompañan las políticas del Gobierno Nacional y, particularmente, al de Santa Fe, cuyos legisladores respaldan las iniciativas de Milei. Advirtió que la caída del consumo y de la recaudación impacta directamente en la coparticipación y compromete la capacidad de las provincias para sostener hospitales, escuelas y servicios públicos. “Aquellos gobernadores que siguen acompañando este modelo a futuro se tienen que dar cuenta de que les va a ir muy mal”, concluyó.