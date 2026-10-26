Provincia ratificó que hará las reparaciones del puente Carretero y dio precisiones sobre los plazos

Por Santoomealdía



El Gobierno provincial ratificó que se hará cargo de las reparaciones preventivas del puente Carretero, una decisión que había sido anunciada hace dos meses y que este lunes volvió a confirmar el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo. El funcionario explicó que ya se analizaron los costos de la intervención y anticipó que dentro de 45 a 60 días podría comenzar el proceso de fabricación de las piezas especiales necesarias para reforzar la estructura.

La reparación será financiada íntegramente con fondos provinciales, pese a que el mantenimiento del viaducto corresponde a la Nación. El objetivo es anticiparse a posibles fallas en los apoyos de las vigas y procurar que el puente Carretero esté reparado para cuando se inaugure el nuevo enlace con Santa Fe. Seghezzo aclaró que actualmente no existe una situación de urgencia, pero consideró necesario realizar los trabajos antes de que se produzcan daños mayores.

Una decisión anunciada en agosto

La confirmación de este lunes da continuidad a lo informado por nuestro medio el pasado 27 de agosto, cuando el propio Seghezzo anunció, durante una entrevista con el programa Cómo Seguimos, de radio Nova, que el gobernador Maximiliano Pullaro había decidido asumir con recursos santafesinos la reparación de las cuatro juntas del puente Carretero.

En aquella oportunidad, el titular de Vialidad Provincial había asegurado: “Lo va a tomar la Provincia de Santa Fe. Lo va a hacer y lo va a pagar la Provincia de Santa Fe”. También había explicado que estaban comenzando a gestionar la fabricación de las piezas especiales y estimó que la intervención podría realizarse hacia finales de año.

Ahora, durante una entrevista con el programa Ahora Vengo, de radio AIRE, Seghezzo aportó nuevas precisiones sobre el estado de las gestiones. Según explicó, la Provincia ya cuenta con una evaluación de los costos y espera la aprobación de los cuadros de reajuste para solicitar a la empresa que realice los trabajos.

Trabajos de refuerzo estructural realizados durante la anterior reparación del puente Carretero. (Foto: Archivo)

Los plazos para comenzar la reparación

Consultado sobre cuándo podrían iniciarse las tareas, Seghezzo estimó un plazo aproximado de 45 a 60 días. Sin embargo, aclaró que ese comienzo no necesariamente implicará la presencia inmediata de operarios sobre el puente, ya que primero será necesario encargar y fabricar los elementos especiales que se utilizarán para reforzar la estructura.

El funcionario también confirmó que la intervención será similar a la realizada durante la reparación anterior del puente Carretero, aunque con una diferencia fundamental: esta vez se pretende actuar de manera preventiva, antes de que se produzca una falla.

“Es el mismo trabajo que la otra vez hizo Vialidad Nacional”, explicó Seghezzo, y recordó que aquella intervención demandó mucho más tiempo porque se realizó cuando el daño ya se había producido.

En ese sentido, sostuvo que “si vos lo hacés como precaución antes de que se rompa, es mucho más sencillo”.

La intención de llegar a la inauguración del nuevo puente

Seghezzo señaló que la Provincia busca completar la intervención sobre el puente Carretero antes de la habilitación del nuevo viaducto, cuya construcción continúa avanzando sobre el río Salado.

De todos modos, evitó afirmar que el puente actual quedará en condiciones óptimas en todos sus aspectos. Ante esa posibilidad, aclaró que la intención es reparar específicamente los sectores que necesitan refuerzos, para prevenir inconvenientes como los que provocaron las prolongadas restricciones de circulación durante 2024.

De esta manera, la Provincia avanza con los preparativos de una intervención anunciada originalmente a fines de agosto, con el propósito de anticiparse a nuevas fallas estructurales mientras continúa la construcción del nuevo enlace entre ambas ciudades.