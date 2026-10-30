Halloween en la ciudad: este sábado habrá actividades para chicos, música y desfile de disfraces

Por Santotomealdía



Este sábado 31 de octubre se realizará una fiesta de Halloween en nuestra ciudad, con actividades recreativas, música en vivo, desfile de disfraces y propuestas para toda la familia. La celebración tendrá lugar en distintos sectores de avenida 7 de Marzo y contará con una programación que comenzará por la mañana y continuará durante la noche.

La primera actividad será a las 10, en la intersección de Hipólito Irigoyen y avenida 7 de Marzo, con una jornada inclusiva destinada a niños. A partir de las 19, la celebración se trasladará a las Cinco Esquinas, donde están previstos espectáculos musicales, juegos, puestos gastronómicos y una caminata de dulce o truco por los comercios adheridos.

Una jornada inclusiva por la mañana

Según informó el Municipio, la propuesta de las 10 incluirá actividades recreativas y deportivas a cargo de Rizoma Calistenia, una caminata de dulce o truco y un espacio de Sala Calma.

Para participar de esta jornada se anunció un sistema de pases de acceso libre, que pueden retirarse presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en el comercio Los Locos, ubicado en avenida 7 de Marzo 2163.

Música, disfraces y comercios por la noche

La segunda parte de la celebración comenzará a las 19 en las Cinco Esquinas, con una programación que incluirá bandas musicales, desfile de disfraces, juegos y actividades para los asistentes. También habrá food trucks y una caminata de dulce o truco por los comercios adheridos, que formarán parte de la propuesta.

De esta manera, la avenida 7 de Marzo concentrará durante el sábado dos actividades vinculadas con Halloween, con propuestas diferenciadas para la mañana y la noche.La programación fue difundida por la Municipalidad, que participa en la organización de la celebración.