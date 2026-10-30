Femicidio de Nancy Godoy: el informe forense confirmó la extrema violencia del crimen

La autopsia de Nancy Godoy, la docente de 52 años asesinada en la provincia de Corrientes, reveló que sufrió múltiples lesiones punzocortantes y presentaba heridas compatibles con maniobras de defensa. Los especialistas describieron el hecho como una “muerte extremadamente violenta”, según la información difundida este jueves.

El informe también señala que las características de las lesiones permiten inferir la utilización de varias armas. Por el crimen hay cinco personas detenidas, tres de ellas acusadas de femicidio, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del asesinato.

Los resultados fueron comunicados a los familiares de la víctima mediante una videoconferencia en la que participaron el decano del Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Corrientes, José Luis Gálvez, y los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina.

De acuerdo con el informe, se identificaron lesiones en distintas partes del cuerpo, algunas de ellas con indicios de haberse producido cuando la víctima todavía estaba con vida. Además, los especialistas detectaron heridas en un antebrazo compatibles con acciones de lucha o defensa.

La autopsia también permitió establecer que la multiplicidad y las características de las heridas sugieren la intervención de más de un arma, aunque ese aspecto deberá ser profundizado durante la investigación.

Continúan los estudios forenses

Uno de los puntos que todavía no pudo determinarse es si la docente sufrió algún tipo de abuso sexual. Según explicó Gálvez, el estado en que fue encontrado el cuerpo y las lesiones registradas dificultan establecer esa circunstancia.

Sin embargo, continúan los estudios para identificar material genético y otros indicios biológicos que puedan contribuir a esclarecer el hecho y vincular a los responsables.

En ese marco, el Instituto Médico Forense de Corrientes solicitó la colaboración de especialistas de Córdoba para realizar estudios que permitan precisar el momento de la muerte. También participa el Laboratorio de Medicina Genómica de la Universidad Nacional del Nordeste.

Las autoridades forenses remarcaron ante la familia que los resultados comunicados oficialmente son los hallazgos constatados hasta el momento, mientras avanzan las pericias pendientes.