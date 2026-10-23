Clausuraron un desarmadero en barrio Las Vegas durante un operativo

Por Santotomealdía

Un desarmadero ubicado en Las Vegas fue clausurado tras un operativo de control realizado de manera conjunta por la Policía de Investigaciones (PDI) y organismos vinculados al registro y fiscalización de desarmaderos. El procedimiento se llevó adelante en un predio situado en Pedro Díaz Colodrero al 3400, casi en el extremo del barrio, donde se detectó que la actividad no contaba con las autorizaciones provinciales y nacionales correspondientes.

Durante la inspección, los agentes relevaron 72 vehículos, ocho motores, un chasis y una motocicleta. Si bien los elementos fueron consultados en los registros oficiales y, según se informó, no presentaban impedimentos legales, algunos de ellos no pudieron ser justificados en cuanto a su procedencia.

A partir de esa situación, se dispuso la clausura de la actividad y del uso del predio, mientras continúa la investigación para determinar el origen de los elementos encontrados y establecer si alguno de ellos podría estar relacionado con hechos ilícitos anteriores.

El procedimiento incluyó consultas al sistema de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), como parte de las tareas destinadas a verificar la situación registral de los vehículos y componentes inspeccionados.

El director de Investigaciones Criminales de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, explicó que el operativo se enmarca en una serie de controles que buscan detectar posibles irregularidades en chatarrerías y desarmaderos, especialmente ante la posibilidad de que esos establecimientos reciban materiales de origen ilícito.

En ese sentido, el funcionario mencionó que este tipo de investigaciones apunta, entre otras situaciones, a detectar la comercialización de medidores de electricidad, cables, picaportes y otros elementos con valor de reventa, además de casos vinculados con el robo de motocicletas y autopartes.

Galfrascoli señaló que la inspección en nuestra ciudad fue realizada de manera sorpresiva y contó con la participación del municipio, el Ministerio de Seguridad y la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

Con la clausura ya dispuesta, la investigación continuará ahora sobre la procedencia de los elementos encontrados en el predio. El objetivo será determinar si existe alguna vinculación entre esos materiales y posibles hechos delictivos, según explicó el funcionario.