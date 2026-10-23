Coudannes: "Necesitamos más herramientas para seguir consolidando el Plan de Seguridad en la provincia"

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, destacó los resultados que la Provincia atribuye al Plan de Seguridad y señaló que el objetivo es profundizar las estrategias de prevención e investigación del delito. En ese marco, se refirió a los operativos contra la sustracción y comercialización ilegal de cables, medidores y otros metales, y a las herramientas que se debaten en la Legislatura para fortalecer el sistema de seguridad.

Durante una actividad realizada este viernes en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, la funcionaria informó que en lo que va del año fueron detenidas 257 personas en el departamento La Capital por hechos vinculados con el robo de cables, metales y medidores, en el marco de 190 procedimientos.

Además, según los datos difundidos por el Gobierno provincial, se realizaron más de 600.000 identificaciones de personas y más de 170.000 de automóviles y motocicletas. Coudannes indicó que la cantidad de personas identificadas duplica la registrada durante el año pasado.

"Entendemos que es necesario seguir consolidando las estrategias del Plan de Seguridad", sostuvo la vocera, quien vinculó ese objetivo con el paquete de leyes de seguridad que se debate en la Legislatura. Según explicó, las iniciativas buscan dotar de mayores facultades y competencias a la Justicia y a la Fiscalía, además de incorporar herramientas para fortalecer las políticas de seguridad.

"Los resultados están a la vista", afirmó Coudannes, aunque reconoció que todavía queda trabajo por hacer. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno continuará con las acciones destinadas a combatir las distintas modalidades delictivas y remarcó la importancia de intervenir sobre toda la cadena vinculada al delito, desde la sustracción de los materiales hasta su comercialización.

La funcionaria también se refirió a las inspecciones en chatarrerías y desarmaderos, que pueden derivar en incautaciones y clausuras ante la detección de irregularidades. En ese marco, destacó la articulación con los gobiernos locales y el trabajo de la Policía de Santa Fe, cuya actividad atribuyó a una planificación de los operativos.

En relación con los indicadores de violencia, Coudannes aseguró que, de acuerdo con las cifras que maneja la Provincia, los homicidios se redujeron un 63% en Santa Fe respecto de 2022 y 2023. Al mismo tiempo, señaló que las acciones de seguridad también están orientadas a atender de manera específica los delitos contra bienes materiales, a los que definió como "delito predatorio".

Por su parte, Claudio Blaser, coordinador operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, explicó que se realizan evaluaciones semanales sobre la actividad delictiva en la ciudad de Santa Fe y el área metropolitana, a partir de las cuales se organizan despliegues preventivos.

"Creemos que el desarrollo de la actividad preventiva policial está dando resultados", expresó Blaser. Durante la actividad también estuvo presente el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte.