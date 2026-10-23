Sauce Viejo: concejales siguen sin cobrar el aguinaldo y Echeverri denunció que borraron fechas de sus recibos

El conflicto entre el intendente Mario Papaleo y el Concejo Municipal de Sauce Viejo suma un nuevo capítulo. La presidenta del cuerpo, Valeria Echeverri, denunció que los concejales todavía no cobraron el medio aguinaldo de junio ni las dietas de agosto y septiembre. Además, aseguró que desaparecieron las fechas de pago que figuraban en recibos de sueldo emitidos anteriormente, una situación que calificó como grave.

En declaraciones a Nova al Día, Echeverri cuestionó duramente al Ejecutivo por la persistencia de los atrasos salariales, pese a los reclamos realizados durante los últimos meses y las gestiones ante organismos provinciales y la Cámara de Diputados. La presidenta del Concejo sostuvo que los haberes tienen carácter alimentario para los ediles que dependen de esos ingresos y reclamó que las diferencias políticas no interfieran con los pagos: “Con eso no se jode”.

Una de las novedades más importantes de la entrevista estuvo relacionada con los comprobantes de haberes que los concejales pueden descargar del sistema municipal. “Yo tengo mi recibo de sueldo del aguinaldo que consignaba una fecha de pago, 30 de junio”, relató Echeverri. Según explicó, cuando volvieron a ingresar al sistema semanas después, encontraron que las fechas de pago habían desaparecido de los recibos, incluso de períodos anteriores.

“Yo tengo recibos de sueldo con una fecha de pago y del mismo mes sin fecha de pago, lo cual me parece también grave”, sostuvo. La presidenta del Concejo cuestionó esas diferencias entre los comprobantes y consideró que la situación requiere explicaciones. No se conoce, a partir de sus declaraciones, quién realizó los cambios ni cuál fue el motivo.

“Con eso no se jode”

Echeverri explicó que cinco de los seis concejales perciben sus haberes mediante fondos que el Municipio debe transferir al Concejo, mientras que el restante conserva su remuneración del empleo de origen.

También señaló que varios integrantes del cuerpo, entre ellos docentes y trabajadores de otras áreas del Estado, solicitaron licencia en sus empleos habituales para ejercer sus cargos legislativos. “Nosotros tenemos que cobrar, exigimos nuestro sueldo, tiene carácter alimentario en nosotros”, afirmó.

En ese marco, rechazó la interpretación que, según sostuvo, tiene Papaleo sobre el carácter honorífico de la función legislativa y la posibilidad de que los concejales deban trabajar sin percibir una remuneración. “Es una cuestión básica hasta de humanidad, digamos, cada uno tiene realidades familiares particulares también. Entonces digo, con eso no se jode”, expresó.

Un conflicto que lleva meses

La falta de pago de haberes ya había sido denunciada públicamente en agosto. En aquel momento, los concejales reclamaban las dietas de junio y julio y el medio aguinaldo. También difundieron mensajes atribuidos a Papaleo en los que, según denunciaron, se condicionaba el pago a la aprobación de una ordenanza.

El 21 de agosto, el Concejo solicitó formalmente una reunión con el intendente para abordar los reclamos pendientes y mejorar el diálogo institucional. Posteriormente, los ediles llevaron sus planteos a la Comisión de Gobiernos Locales de la Cámara de Diputados de Santa Fe, donde expusieron dificultades presupuestarias, falta de respuestas a pedidos de informes y demoras en los pagos.

En la entrevista de este viernes, Echeverri insistió en que el Concejo debe poder ejercer sus funciones independientemente de las diferencias con el Ejecutivo.

La votación por Uliambre y las diferencias con Papaleo

La presidenta del cuerpo también se refirió al reciente tratamiento del pedido de exclusión del concejal Pedro Uliambre, impulsado por el Ejecutivo y rechazado por tres votos contra dos. Echeverri, que votó a favor de la exclusión, sostuvo que el resultado debe ser respetado y que las decisiones del Legislativo no pueden quedar sujetas a la conformidad del intendente.

“El intendente envió el pedido de exclusión al Concejo, el Concejo hizo lo que dice la ley, votó”, señaló. Y agregó: “Yo no puedo objetar la votación de un concejal. Y el intendente tampoco puede hacerlo”. En ese sentido, dejó planteado que las diferencias políticas e institucionales no deberían afectar las obligaciones económicas del Municipio hacia el Concejo.

Finalmente, Echeverri anticipó que continuarán realizando gestiones ante organismos provinciales y la Legislatura para reclamar una solución al conflicto. “No joroben con el dinero que la gente lleva para mantener su familia”, reclamó.