Crimen de Jeremías Monzón: habrá dos juicios separados para la adolescente acusada y su madre

Por Santotomealdía



La Justicia resolvió que las dos imputadas por el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en diciembre de 2025, sean juzgadas en procesos separados. La decisión fue adoptada este jueves por el juez penal juvenil Héctor Aiello, quien rechazó el pedido de la Fiscalía y las querellas para que la adolescente acusada y su madre enfrenten un mismo juicio por jurados.

La menor de 16 años será juzgada por un tribunal técnico del fuero penal juvenil, mientras que su madre, Nadia Juárez, deberá afrontar un juicio por jurados en un proceso independiente. El magistrado también ratificó la prisión preventiva de ambas imputadas y dispuso que las audiencias preliminares se realicen por separado, con un plazo máximo de diez días. El fiscal Francisco Cecchini adelantó que analiza la posibilidad de apelar la resolución.

La decisión se conoció después de una extensa audiencia realizada en los Tribunales de Santa Fe, donde se discutió cómo continuará el proceso judicial por el asesinato que conmocionó a nuestra ciudad. Durante la audiencia, la Fiscalía y las querellas solicitaron que las dos acusadas fueran juzgadas en un único debate ante un jurado popular. Sin embargo, las defensas plantearon objeciones a esa modalidad y solicitaron separar los procesos.

En el caso de la adolescente, la defensa sostuvo que no correspondía aplicar el sistema de juicio por jurados en el fuero penal juvenil. Por su parte, la representación de la mujer adulta pidió su sobreseimiento y cuestionó la competencia del juez de Menores para intervenir en su situación procesal. Finalmente, Aiello hizo lugar al planteo para separar las acusaciones y rechazó que la adolescente sea juzgada por un jurado popular.

Por qué habrá dos juicios diferentes

El fiscal de Menores, Francisco Cecchini, explicó que la resolución establece dos modalidades de juzgamiento: una ante un tribunal técnico de menores y otra mediante un jurado popular para la imputada adulta. “Nos negó el pedido de juicio por jurado y le hizo lugar al planteo de la defensa”, señaló el funcionario judicial al referirse a la situación de la adolescente.

La discusión giró en torno a la posibilidad de aplicar el sistema de jurados a una persona menor de edad. Según explicó Cecchini, la Fiscalía consideraba que la legislación procesal penal juvenil permitía esa modalidad, mientras que la defensa sostuvo que debía existir una previsión legal específica. El juez adoptó este último criterio y resolvió que la adolescente sea juzgada dentro del sistema penal juvenil, mediante un tribunal técnico.

La separación de los procesos también genera preocupación en la acusación, que había solicitado un debate único para evitar que un mismo hecho fuera analizado por tribunales diferentes. Cecchini advirtió sobre “la posibilidad de que una misma cuestión sea debatida en dos ámbitos distintos”, con el riesgo de que se alcancen conclusiones diferentes o incluso incompatibles. Ante este escenario, el fiscal indicó que todavía evalúa los pasos a seguir y no descartó presentar una apelación.

De qué están acusadas

Las imputaciones contra ambas mujeres se mantienen sin modificaciones.La adolescente está acusada como coautora de homicidio triplemente calificado, por haber sido cometido con ensañamiento, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas.

Su madre, Nadia Juárez, está imputada por el mismo delito y con las mismas agravantes, pero en carácter de partícipe secundaria. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, la mujer adulta habría tenido conocimiento de lo que los adolescentes planeaban hacer y habría intervenido posteriormente al asesinato. Estas circunstancias forman parte de la acusación y deberán ser examinadas durante el juicio.

El crimen ocurrió el 18 de diciembre de 2025, en un predio abandonado de la zona sur de Santa Fe, frente a la cancha de Colón. Jeremías Monzón, de 15 años, fue asesinado mediante múltiples puñaladas. Por el hecho también fueron investigados otros dos adolescentes, de 14 y 15 años, que resultaron sobreseídos debido a que, al momento del crimen, eran menores de la edad de imputabilidad establecida por la legislación entonces vigente.

Cómo continúa la causa

Tras la resolución judicial, la Fiscalía y las querellas deberán reorganizar las acusaciones para avanzar con dos procesos independientes, siempre que la decisión quede firme. El juez dispuso que las audiencias preliminares se desarrollen por separado dentro de un plazo máximo de diez días. En esa instancia se analizarán las pruebas que podrán presentarse durante los respectivos debates.

Mientras tanto, las dos imputadas continuarán bajo prisión preventiva, conforme a lo ratificado durante la audiencia de este jueves. La causa avanza así hacia la etapa de juicio, aunque todavía resta definir si la Fiscalía recurrirá la decisión de separar los procesos. De mantenerse el criterio adoptado por el juez, la responsabilidad penal de la adolescente y la de su madre serán examinadas por tribunales diferentes.