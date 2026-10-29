Más financiamiento, inversiones y acumulación de reservas: las medidas acordadas entre Argentina y el FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó que la Argentina debe sostener el rumbo de su política económica y profundizar la acumulación de reservas internacionales. El organismo dio a conocer, además, una serie de medidas acordadas con el Gobierno nacional tras completar la tercera revisión del programa firmado en 2025.

Las definiciones fueron presentadas por la portavoz del Fondo, Julie Kozack, durante una conferencia de prensa en la que participó de manera virtual la Agencia Noticias Argentinas.

Entre los compromisos acordados figuran el desarrollo de los mercados de capitales e hipotecarios, con el objetivo de ampliar las alternativas de financiamiento, impulsar la inversión privada y fortalecer la demanda interna. También se contempla introducir mayor flexibilidad en los mercados laborales para favorecer la creación de puestos de trabajo en el sector privado.

El entendimiento incluye, además, avanzar con las concesiones de infraestructura adjudicadas recientemente y facilitar la puesta en marcha de proyectos de inversión estratégica aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Kozack destacó especialmente la necesidad de incrementar las compras de divisas para fortalecer la posición externa del país y contribuir a una reducción del riesgo país. En ese sentido, señaló que las autoridades argentinas mantienen su compromiso con el equilibrio fiscal y con la mejora del marco de política monetaria.

Según explicó, esos lineamientos deberían favorecer la remonetización de la economía, mejorar la administración de la liquidez y optimizar la asignación del crédito.

"El mensaje general sobre Argentina es mantener el rumbo con políticas sólidas y reformas que respalden la inversión, el financiamiento y la creación de empleo", afirmó la portavoz. Y agregó que ese enfoque debería contribuir a una mayor resiliencia económica y a un crecimiento más sostenido en el tiempo.

Consultada por el aumento del riesgo país, Kozack insistió en la importancia de mantener la implementación de las medidas acordadas y, en particular, de acumular reservas netas internacionales. "Esto es fundamental para mejorar el riesgo país de Argentina", remarcó.