Pullaro: "Voy a pelear para que cada uno de los contenedores que salgan de Argentina, lo hagan por los puertos de Santa Fe"

En el marco de la Primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que se realizó en La Fluvial de la ciudad de Rosario, el gobernador Maximiliano Pullaro participó de la segunda Mesa Federal Minera, un espacio de articulación entre autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, gobernadores, cámaras empresarias y sindicatos, para impulsar la inversión en el sector.

En ese contexto, el mandatario provincial aseguró que Santa Fe es “socio estratégico” de la minería, por las “características sociales, institucionales y productivas de nuestra provincia”, reconociendo sus expectativas de que “todo lo que sale de la minería, lo pueda hacer por nuestros puertos”.

“Tenemos amplia expectativa de generar un hub logístico donde lo que se produce en las minas, salga por Santa Fe y nos permita bajar los costos logísticos y generar desarrollo”, afirmó Pullaro. Y en ese sentido, dijo que la Provincia viene “trabajando e invirtiendo mucho en conjunto con empresas del sector privado” en los puertos de Rosario y Santa Fe, como así también para tener un puerto nuevo en el norte provincial. “Estamos haciendo cuatro puentes para llegar allí, comprando tierras y teniendo un desarrollo con la provincia de Corrientes, por la cruza de barcazas de Villa Ocampo a Bella Vista”, agregó.

Ante los presentes, el gobernador santafesino reconoció: “Vamos a pelear para que cada uno de los contenedores que salgan de Argentina, lo hagan por los puertos de Santa Fe”, porque dijo que “somos el principal puerto del mundo” y “si la minería sale por acá, nos va a permitir llevar adelante un desarrollo secundario”, generado además, valor agregado. “Voy a pelear cada contenedor que vayan a sacar y quiero que los saquen por la provincia de Santa Fe”, concluyó.

Del encuentro participaron también el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem; y los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego; de Jujuy, Carlos Sadir; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Córdoba, Martín Llaryora; y de Catamarca, Raúl Jalil.