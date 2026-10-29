Cronograma de pago: cuándo cobran los agentes estatales los sueldos de octubre

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de octubre se percibirán a partir del lunes 2 de noviembre de 2026, comenzando por el personal policial y penitenciario y los pasivos que cobren hasta $ 1.580.000. Estos verán por homebanking sus depósitos el sábado 31 de octubre.

El último turno será el miércoles 11, aunque los haberes estarán depositados en la cuenta del turno el viernes 6. La liquidación incluye el aumento paritario acordado para el segundo semestre del año que a octubre alcanza el 7,1% en relación al sueldo de junio (2 % julio, 1,8 % agosto, 1,7 % septiembre y 1,6 % en octubre). También se contempla un incremento mínimo garantizado respecto a junio de $ 130.000, que representa en los sectores iniciales del escalafón lograr un aumento del 11,3% en el segundo semestre.



Lunes 2 de noviembre (acreditación en cuenta sábado 31)

Escalafón Policial y Penitenciario.

Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.580.000.

Martes 3 de noviembre

Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.580.000

Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio

Miércoles 4 de noviembre

Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.580.000.

Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Jueves 5 de noviembre

Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.580.000

Miércoles 11 de noviembre (acreditación en cuenta viernes 6)