Docentes realizan un paro nacional por el femicidio de la maestra rural en Corrientes

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente para este jueves 29 de octubre, en el marco de una jornada de duelo y movilización por el femicidio de Nancy Estela Godoy, la maestra rural de 52 años cuyo cuerpo fue encontrado en una zona de monte del sur de Corrientes.

La medida cuenta con la adhesión de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de distintos sindicatos docentes del país. En Santa Fe, se sumaron AMSAFE, SADOP y UDA, por lo que la protesta alcanza tanto a las escuelas públicas como a los establecimientos educativos privados comprendidos por esas organizaciones.

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, confirmó la participación del gremio y convocó a los docentes a sumarse a la jornada. "Está enmarcado en nuestra exigencia de justicia. Es necesario tener mejores condiciones salariales, laborales y previsionales. Basta de femicidios, ni una maestra menos", expresó en un comunicado difundido en las redes sociales del sindicato.

Sadop, que representa a docentes de instituciones privadas, y la Unión de Docentes Argentinos (UDA), integrante de la CGT, también confirmaron su adhesión a la medida de fuerza.

Por su parte, CTERA reclamó una investigación exhaustiva y sin demoras para esclarecer el crimen y determinar las responsabilidades. Además, pidió que los gobiernos de Corrientes y nacional asuman las responsabilidades correspondientes por las condiciones en las que la docente desarrollaba su trabajo.

"Reclamamos al Gobierno de la provincia de Corrientes y al Gobierno nacional que asuman las responsabilidades que les corresponden frente a las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección en las que nuestra compañera desarrollaba su tarea docente", señalaron desde la organización gremial.

Godoy tenía 52 años y trabajaba como docente suplente en la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, en una zona rural del sur correntino. Allí enseñaba a los hijos de trabajadores de la estancia El Curupí, ubicada a varios kilómetros de los principales centros urbanos.

La maestra había permanecido desaparecida durante al menos 19 días hasta que su cuerpo fue encontrado en un bañado, semisumergido en una zona de monte dentro del establecimiento rural, a unos 15 kilómetros al este de la escuela donde trabajaba.

En el marco de la investigación por el femicidio, hay cinco personas detenidas. Tres sospechosos fueron acusados por femicidio, mientras que la esposa de uno de ellos fue imputada por homicidio y otro hombre permanece detenido por presunto falso testimonio.

El cuerpo de la docente será trasladado a la ciudad correntina de Esquina para la realización de la autopsia, un estudio que será clave para avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias de su muerte.