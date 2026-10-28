"Reclamamos la presencia del Estado": vecinales se suman a la convocatoria por seguridad

Por Santotomealdía

Referentes de distintas vecinales de Santo Tomé expresaron su preocupación por el crecimiento de los hechos delictivos y convocaron a la comunidad a participar de la movilización prevista para este jueves, en reclamo de mayor seguridad. En una entrevista con el programa Nova al Día, señalaron que los robos afectan a distintos sectores de la ciudad, cuestionaron la falta de respuestas concretas y reclamaron una mayor intervención de las autoridades provinciales.

La convocatoria es impulsada por el Centro Comercial y cuenta con el acompañamiento de organizaciones vecinales. La manifestación comenzará a las 19 en las Cinco Esquinas y se extenderá hasta la intersección de 7 de Marzo y Maciá, bajo la consigna "Basta de robos, de vandalismo y de vivir con miedo".

Danisa Robledo, presidenta de la Vecinal Villa Luján, explicó que los vecinalistas decidieron sumarse porque comparten la preocupación de los comerciantes. Según indicó, mantienen contacto permanente con el municipio para informar sobre los episodios que ocurren en los barrios, incluso mediante el envío de videos y registros que puedan contribuir a identificar a los responsables.

"El problema es que las situaciones se van generando o son cada vez mayores y afectan a toda la ciudad", advirtió Robledo. También señaló que, durante las últimas semanas, a los robos que habitualmente se registran en los barrios se sumaron hechos contra comercios y episodios de violencia que generan inquietud, como las balaceras en la zona de Adelina Centro.

La vecinalista convocó a participar de la marcha no solo a quienes sufrieron directamente un delito, sino también al resto de la comunidad. "La idea es que puedan asistir todos los vecinos, no solamente los que están damnificados por esta situación, sino toda la gente, porque es una cuestión de empatía con todos los vecinos de la ciudad", sostuvo.

Por su parte, Graciela Mondino, presidenta de la Vecinal Dos Rutas, apuntó contra el funcionamiento de la Justicia y cuestionó que personas detenidas por hechos delictivos recuperen rápidamente la libertad. Consideró que es necesario revisar esa situación y reclamó medidas para evitar que los episodios se repitan.

"Estamos cansados de que agarran a las personas y a los 10 minutos están sueltas", afirmó. En ese sentido, planteó su preocupación por la posibilidad de que la escalada delictiva derive en consecuencias más graves. "¿Cuánto tiempo tenemos que esperar a que terminen matando a alguien para que la Justicia realmente tome cartas en el asunto?", preguntó.

Mondino sostuvo que los robos se producen en distintos barrios y a cualquier hora, y remarcó que la prevención no puede quedar en manos de los propios vecinos. "Cada uno no puede estar haciendo de agente de policía parándose en la esquina", señaló, al considerar que la responsabilidad de garantizar la seguridad corresponde a las autoridades provinciales.

La situación también se refleja en otros sectores de la ciudad. Sonia Blanco, presidenta de la Vecinal Zaspe, describió una serie de robos que afectan a su barrio, entre ellos la sustracción de medidores y garrafas. Según relató, en algunas cuadras ya no quedan medidores porque fueron robados, mientras que los delincuentes ingresan a los patios por encima de los tapiales para llevarse las garrafas.

"No tenemos más ninguno en la cuadra, nos robaron todos los medidores", contó Blanco, quien explicó que en la zona no cuentan con conexión a la red de gas y dependen de las garrafas para cocinar y calefaccionarse. "Es terrible, se suben a los tapiales y roban las garrafas de los patios", lamentó.

A su vez, Ernesto Larumbe, presidente de la Vecinal Sarmiento, enmarcó el reclamo por seguridad dentro de una serie de problemas que, según sostuvo, afectan la vida cotidiana de los habitantes de Santo Tomé. Mencionó dificultades vinculadas con el agua, los líquidos cloacales y los basurales, además del aumento de los hechos delictivos.

"Lo que estamos reclamando es la presencia del Estado, que nos prometen en todas las elecciones", afirmó Larumbe. Y agregó: "Nosotros como vecinos descansamos sobre la organización que tiene el Estado para proveernos seguridad y es lo que necesitamos".

Los referentes vecinales coincidieron en la necesidad de que la preocupación expresada en los barrios se traduzca en medidas concretas. La movilización de este jueves buscará visibilizar ese reclamo y sumar a vecinos y comerciantes en un pedido común por mayor prevención y respuestas frente a los hechos delictivos.