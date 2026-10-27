El FMI dio luz verde a la revisión técnica y Argentina espera US$870 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la tercera revisión técnica del acuerdo con la Argentina, un paso que habilita el avance hacia un nuevo desembolso de aproximadamente US$870 millones. Para que los fondos sean transferidos, todavía será necesario que el directorio ejecutivo del organismo dé su aprobación definitiva, instancia que se prevé para principios de diciembre.

La evaluación corresponde al programa de facilidades extendidas firmado en abril de 2025, por un monto total de US$20.000 millones. El acuerdo contempla compromisos relacionados con el equilibrio fiscal, la acumulación de reservas internacionales y el cumplimiento de distintas metas económicas.

En un comunicado, el organismo destacó la continuidad de las políticas macroeconómicas y las reformas impulsadas por el Gobierno. Según señaló, estas medidas contribuyeron al proceso de desinflación y al fortalecimiento de la posición externa del país, mientras que la acumulación de reservas superó los objetivos establecidos en el programa.

El Fondo también sostuvo que se acordó un conjunto de políticas destinado a consolidar la estabilidad económica y la capacidad de respuesta ante eventuales dificultades, sin dejar de promover la inversión, el empleo y el crecimiento. En ese marco, calificó los resultados obtenidos como "impresionantes", pese a un escenario internacional más complejo.

Entre los datos mencionados, el FMI indicó que las reservas internacionales superaron en US$4.000 millones la meta acordada. Además, señaló que el Banco Central compró cerca de US$16.000 millones, mientras que el Tesoro obtuvo más de US$5.000 millones en divisas a través del mercado local.

El comunicado también consignó que el BCRA refinanció operaciones de recompra (repo) por US$6.000 millones, de los cuales US$5.000 millones vencen en 2028. A esto se sumó la movilización de US$3.200 millones en financiamiento bancario internacional con garantías, mientras que el Gobierno busca conseguir otros US$1.000 millones antes de fin de año.

En materia de actividad económica, el organismo destacó las reformas implementadas en áreas como el comercio, el mercado laboral, las inversiones y los mercados de capitales. Según su evaluación, estos cambios contribuyen a una economía más orientada al mercado y acompañan el crecimiento de las exportaciones, cuyo volumen alcanzó nuevos máximos.

El FMI también puso el foco en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al señalar que los proyectos aprobados bajo ese esquema ya superan los US$76.000 millones. De acuerdo con el organismo, la ejecución de esas iniciativas podría contribuir al crecimiento y a la generación de empleo en los próximos años.

En cuanto a las proyecciones fiscales, el Fondo señaló que se espera alcanzar un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI en 2026, con un objetivo similar para 2027. Respecto de la política monetaria, indicó que el Banco Central continuará priorizando la baja de la inflación y la acumulación de reservas, dentro del esquema de bandas cambiarias vigente.

El documento agregó que se seguirá trabajando para mejorar la administración de la liquidez, fortalecer la transmisión de la política monetaria y facilitar la remonetización de la economía, junto con una expansión prudente del crédito.

Por último, el organismo señaló que la estrategia financiera del país continuará apoyándose en el mercado interno de capitales, los socios oficiales y los ingresos provenientes de privatizaciones. También mencionó que las autoridades argentinas se comprometieron a evaluar el acceso a los mercados internacionales cuando las condiciones lo permitan y a recurrir a líneas de crédito contingentes si fuera necesario.

La aprobación de la revisión técnica no implica todavía la transferencia automática de los fondos. El desembolso de unos US$870 millones quedará sujeto al visto bueno del directorio ejecutivo del FMI, cuya evaluación se espera para principios de diciembre.