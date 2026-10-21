Proyectos de Chena para mejorar la recolección de residuos y sostener campañas de limpieza en los barrios

La necesidad de mejorar el servicio de recolección de residuos y sostener las condiciones de higiene urbana en los distintos barrios de Santo Tomé fue el eje de dos proyectos de comunicación presentados por la concejala del Partido Socialista, Alejandra Chena, durante la última sesión del Concejo Municipal.

La primera iniciativa hizo hincapié en la necesidad de otorgarle mayor regularidad y previsibilidad del servicio de recolección domiciliaria. El proyecto solicitó que el gobierno municipal realice los ajustes necesarios en los tiempos y la periodicidad del servicio, informe a los frentistas los horarios establecidos y comunique con anticipación las modificaciones que puedan producirse por razones logísticas o de fuerza mayor.

Asimismo, planteó la necesidad de recibir y atender los reclamos de los vecinos, especialmente en aquellos sectores donde la recolección no se realiza en tiempo y forma o presenta dificultades de acceso, como cortadas y pasajes.

La concejal socialista Alejandra Chena.

Para Chena “la falta de regularidad en los recorridos provoca la rotura de bolsas, el derrame y la dispersión de residuos, con consecuencias para la limpieza de los espacios públicos”.

En ese sentido, subrayó la importancia de contar con información específica y coordinada entre las áreas municipales, para facilitar la colaboración de los vecinos y mejorar las condiciones de higiene en toda la ciudad.

El proyecto pidió que el municipio informe, a través de sus canales oficiales, los días y horarios previstos para la recolección de residuos domiciliarios y generales, así como cualquier modificación del cronograma. El objetivo es que los vecinos cuenten con información clara para organizar la disposición de los residuos y contribuir al mantenimiento de la limpieza.

Limpieza sostenida y participación de los vecinos

También sobre la misma temática, el segundo proyecto de comunicación propuso realizar campañas intensivas de recolección de residuos, limpieza de microbasurales y descacharrado en distintos sectores de la ciudad, con la participación de instituciones y vecinos.

“Si bien se realizaron operativos de limpieza en coordinación con las vecinales y con la participación de la ciudadanía, la falta de continuidad en la recolección posterior de residuos generales y ramas provocó, en algunos sectores, nuevas acumulaciones y el deterioro de los espacios intervenidos”, especificó Chena.

La propuesta contempla acciones de concientización, prevención y abordaje integral ante situaciones reiteradas de disposición inadecuada de residuos, con el propósito de generar soluciones sostenibles que contribuyan a la convivencia, la salud pública y la calidad ambiental.

“Si articulamos un buen servicio, con información accesible y clara, y la promoción de la participación ciudadana para el cuidado de los espacios recuperamos, vamos a estar mejorando las condiciones de vida de nuestra ciudad”, declaró Chena.