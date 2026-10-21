Choque en la autopista: tres personas fueron trasladadas al hospital Cullen

Un choque entre un automóvil y un camión con acoplado se registró este miércoles en la autopista Rosario–Santa Fe, a la altura del kilómetro 149, en jurisdicción de nuestra ciudad. El siniestro involucró a un Ford Ka blanco y un camión Mercedes-Benz cargado con maíz, y dejó como saldo tres personas trasladadas al hospital José María Cullen.

Según el informe policial, se produjo una colisión por alcance, aunque no se precisó la secuencia que derivó en el vuelco del camión. Personal de Bomberos debió utilizar herramientas hidráulicas para abrir el automóvil y rescatar a su conductora, una mujer de 59 años, quien fue trasladada al hospital junto con su acompañante, de 80 años.

Por su parte, el conductor del camión, un hombre de 50 años, también fue derivado al mismo centro de salud. No se brindaron precisiones sobre el estado de salud de las personas involucradas.

El incidente ocurrió sobre la mano descendente de la autopista, en sentido Santa Fe hacia nuestra ciudad. Como consecuencia del siniestro, la calzada quedó parcialmente obstruida, lo que provocó demoras en la circulación vehicular en ese sector.