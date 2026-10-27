Bunge anunció que deja de producir fertilizantes en Campana y despedirá a 110 trabajadores

La multinacional agroindustrial Bunge decidió cerrar la producción industrial de amoníaco y tiosulfato de amonio en su planta de Campana, provincia de Buenos Aires, y desvinculará a 110 trabajadores. La medida pone fin a la fabricación local de dos insumos utilizados en la actividad agropecuaria y responde, según fuentes de la compañía, a dificultades operativas y comerciales que afectaron la viabilidad del negocio.

La decisión se tomó luego de analizar distintas alternativas para sostener la actividad. Entre los factores que incidieron, la empresa mencionó las limitaciones de infraestructura y tecnología de una instalación con más de 50 años de funcionamiento, junto con cambios en las condiciones del mercado y en el abastecimiento de materias primas.

El amoníaco es un insumo fundamental para la industria de fertilizantes, mientras que el tiosulfato de amonio se utiliza en la elaboración de fertilizantes líquidos que aportan nitrógeno y azufre, dos nutrientes esenciales para el desarrollo de distintos cultivos. La producción de este último compuesto en Campana había comenzado en octubre de 2004.

El cese de las operaciones tendrá un impacto directo sobre el empleo. Los 110 trabajadores que se desempeñaban en esa actividad serán desvinculados, en una medida que también afectará a sus familias. En el establecimiento, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) participaba de manera asociativa con una proporción equivalente al 17,5% de la producción total.

Desde la compañía aclararon que la decisión alcanza exclusivamente a la fabricación de esos dos productos en Campana y que mantendrán sus inversiones y operaciones en otras áreas de la actividad agroindustrial en la Argentina.

Bunge es uno de los principales actores del comercio internacional de granos y oleaginosas, con actividades que abarcan el almacenamiento y la distribución de materias primas, el procesamiento agrícola y la producción de aceites vegetales. La empresa tiene presencia en más de 50 países y cuenta con sede registrada en Ginebra, Suiza, y sede corporativa en St. Louis, Estados Unidos.

En el mercado argentino, la compañía ocupa un lugar destacado entre los agroexportadores. De acuerdo con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, durante el primer semestre de 2026 declaró ventas al exterior por 11,6 millones de toneladas, el mayor volumen registrado por una empresa del sector en ese período en al menos cinco años. Ese desempeño la ubicó por delante de Cargill y Cofco, con cerca del 22% del total declarado por los agroexportadores.

La posición de Bunge se fortaleció tras la integración con Viterra, concretada en julio de 2025, una operación que amplió su escala internacional y su capacidad de procesamiento y comercialización de productos agrícolas.

La firma cuenta con más de 140 años de presencia en el país, donde emplea a unos 4.500 trabajadores y dispone de alrededor de 60 instalaciones. A nivel global, reúne aproximadamente 34.000 empleados y más de 500 instalaciones y terminales portuarias.

El cierre de esta línea de producción se produce en un sector estrechamente ligado a la evolución de los costos agrícolas y a las decisiones de inversión de los productores. La demanda de fertilizantes depende, entre otros factores, de los precios de los granos, las necesidades nutricionales de los cultivos y la rentabilidad esperada de cada campaña, en un mercado en el que el maíz y el trigo se encuentran entre los principales consumidores de insumos nitrogenados.