Flávio Bolsonaro abandonó Brasil tras la derrota electoral y viajó a Estados Unidos

El senador brasileño Flávio Bolsonaro abandonó Brasil y viajó a Estados Unidos luego de perder el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva, según confirmó a la agencia Reuters un aliado del legislador. Medios brasileños informaron que el dirigente conservador partió acompañado por su esposa y sus dos hijas, con destino final en Florida.

La salida del país también fue anunciada por el diputado Mauricio Marcon, del Partido Liberal, quien aseguró en un video difundido en redes sociales que Bolsonaro se dirigía a Estados Unidos para buscar asilo. El legislador comparó su situación con la de la dirigente venezolana María Corina Machado y sostuvo que el senador denunciaría desde el exterior al gobierno de Lula y al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

El viaje se produjo después de que la Justicia brasileña ordenara la cancelación de los pasaportes de Flávio Bolsonaro y le prohibiera salir del país. La medida fue dispuesta por De Moraes el domingo 25 de octubre, horas después de la derrota electoral del senador, quien obtuvo el 48,21% de los votos frente al 51,79% alcanzado por Lula.

La resolución también estableció que el legislador debía entregar, en un plazo de 24 horas, cualquier documento de viaje de otra nacionalidad que tuviera en su poder. Además, el magistrado instruyó a la Policía Federal a activar una alerta migratoria en el sistema Sonar, utilizado para controlar los desplazamientos internacionales.

Sin embargo, una fuente policial citada por la agencia AFP indicó que la Policía Federal había cancelado los pasaportes del senador y que no existía un registro formal de su salida del territorio brasileño. La información sobre el viaje fue difundida por medios locales y confirmada por un allegado del dirigente a Reuters.

Antes de su partida, Bolsonaro había denunciado públicamente que agentes federales lo abordaron cuando salía de la residencia de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia. En un video publicado en redes sociales, cuestionó la decisión judicial y negó haber manifestado que planeaba abandonar el país.

El senador también había asegurado que entregaría sus documentos de viaje y adelantado que buscaría impugnar la fórmula ganadora por presunto abuso de poder político y económico.

La derrota electoral dejó a Flávio Bolsonaro fuera de la disputa por la Presidencia, luego de una campaña en la que enfrentó a Lula en la segunda vuelta. Su salida del país se produjo en medio de la controversia judicial por las restricciones migratorias y de las denuncias de dirigentes de su espacio contra el gobierno brasileño.