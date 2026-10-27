El consumo volvió a caer en septiembre, según la Cámara Argentina de Comercio

El consumo de los hogares argentinos volvió a mostrar señales de debilidad en septiembre. Según el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el gasto en bienes y servicios registró una caída interanual del 0,8% y acumuló dos meses consecutivos de contracción. En la comparación con agosto, en cambio, se mantuvo estable.

El informe señala que la serie desestacionalizada continúa moviéndose en niveles similares a los registrados desde fines de 2024, todavía bajos en términos históricos recientes. Además, el consumo se ubicó un 2% por debajo del máximo alcanzado a comienzos de 2025.

Desde la CAC remarcaron que una desaceleración sostenida de la inflación resulta clave para recuperar el poder adquisitivo y mejorar la capacidad de compra de las familias. Sin embargo, el último registro inflacionario mostró una aceleración hasta el 1,9%, todavía en torno al 2%.

Los bienes de consumo masivo también retrocedieron en septiembre. De acuerdo con la entidad, este segmento cayó un 1,2% interanual y un 1% respecto de agosto, en una dinámica que combina fluctuaciones mensuales con una tendencia descendente durante el año.

El desempeño de los distintos rubros fue dispar. Transporte y vehículos registró una baja interanual del 5,5%, con una incidencia negativa de 0,8 puntos porcentuales en el índice general. La CAC atribuyó este resultado, principalmente, al retroceso en los patentamientos de automóviles, que no logró ser compensado por el crecimiento de las motos.

También disminuyeron recreación y cultura, con una caída del 3,4%, e indumentaria y calzado, que retrocedió un 1,5%. El resto de los rubros agrupados en el indicador presentó una baja interanual del 1,1%.

En sentido contrario, vivienda, alquileres y servicios públicos creció un 5,2% interanual, con una contribución positiva de 0,9 puntos porcentuales al resultado general. Según el informe, buena parte de esa suba se explica por el aumento de la demanda eléctrica.

Otro de los factores que la CAC sigue de cerca es el acceso al financiamiento. Tras la expansión registrada entre 2024 y 2025, las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios muestran en 2026 un retroceso leve, pero sostenido, luego de haberse estancado hacia fines del año pasado.

Los créditos hipotecarios presentan una evolución diferente: mantienen una trayectoria ascendente, aunque a un ritmo más moderado, en el marco del impulso que busca darles el Gobierno mediante la utilización de fondos de la ANSES.

Como conclusión, la Cámara que preside Mario Grinman señaló que una nueva desaceleración de la inflación podría favorecer la recuperación de los ingresos disponibles y, con ellos, del consumo, especialmente en los productos de compra frecuente. A la vez, consideró que la recuperación generalizada del crédito será clave para reactivar el consumo de vehículos y electrodomésticos y consolidar una mejora sostenida del gasto de los hogares.