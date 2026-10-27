Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero y denunció una persecución política

El exdiputado nacional José Luis Espert apeló el procesamiento dictado en su contra en la causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. A través de una presentación realizada por sus abogados ante el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro, pidió que la Cámara Federal de San Martín revoque la resolución, deje sin efecto el embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país, y dicte su sobreseimiento.

Espert cuestionó la decisión del juez federal Lino Mirabelli, quien dispuso su procesamiento el martes 27 de octubre. En un comunicado, sostuvo que el fallo es "contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos". La defensa presentó dos recursos de apelación, uno por el exlegislador y otro por su empresa.

La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió en 2020, vinculada al empresario Federico "Fred" Machado, condenado en Estados Unidos e investigado por presuntos vínculos con el lavado de dinero y el narcotráfico.

En su descargo, Espert señaló que el magistrado consideró probado que los fondos provenían de una actividad delictiva, que el contrato de consultoría utilizado como justificación de la transferencia era simulado y que el uso del dinero configuró una maniobra de lavado. Sin embargo, cuestionó que el juez haya descartado otros elementos que la Fiscalía había solicitado incorporar a la imputación.

Según planteó, la resolución dejó afuera de la acusación el fideicomiso de la costa y un vehículo adquirido a fines de 2024, al considerar que no tenían relación con los fondos investigados. También rechazó agravantes y reconoció que no había motivos para cuestionar su capacidad profesional para prestar el servicio de consultoría contratado.

Para el exdiputado, la imputación quedó concentrada en la transferencia recibida desde Estados Unidos, su utilización para comprar dos automóviles y aspectos vinculados con la contabilidad de una sociedad. En ese sentido, afirmó que el fallo se contradice al abordar la necesidad de probar el origen delictivo del dinero y cuestionó que se lo responsabilice por no haber advertido posibles actividades ilícitas de Machado.

Espert también negó que haya existido una maniobra para ocultar el origen o la titularidad de los fondos. "No hubo nada escondido", sostuvo, y argumentó que el dinero permaneció en su cuenta, fue gastado a su nombre y que él mismo pagó los impuestos correspondientes. Además, afirmó que Machado no recibió una devolución de esos fondos.

Otro de los puntos cuestionados fue que, según Espert, el juez le reprochó haber debido conocer posibles actividades ilícitas del empresario en 2019, pese a que los organismos estatales que habían tenido contacto con él no habrían advertido irregularidades en ese momento.

El exlegislador también objetó las referencias incluidas al final del fallo sobre el lavado de dinero y el posible financiamiento de dirigentes políticos y campañas electorales. Afirmó que esos temas no formaron parte de los hechos por los que fue indagado y calificó esas menciones como una muestra del supuesto carácter político de la causa.

En el planteo presentado ante la Justicia, sus abogados solicitaron la falta de mérito y sostuvieron que la conducta atribuida no configura el delito de lavado de activos y que todavía no se incorporaron elementos que, según el propio juzgado, serían necesarios para analizar el caso.

Por último, Espert consideró "desproporcionados e injustos" tanto el embargo como la prohibición de salir del país y reiteró sus cuestionamientos a la investigación, en particular al desempeño del fiscal. Pidió que la causa se resuelva sobre la base de las pruebas incorporadas al expediente y de lo que establece la ley, y aseguró que continuará con sus planteos judiciales.