ASOEM obtuvo su vigésimo superávit consolidando su crecimiento patrimonial

La Asamblea Anual Ordinaria aprobó por unanimidad la Memoria, el Balance y los Ejercicios Contables correspondientes a 2025. "Con un superávit superior a los $1.400 millones a valores históricos, la organización sindical reafirmó la solidez de una gestión colectiva que transformó una profunda crisis económica en un proyecto de crecimiento sostenido", informaron tras el encuentro.

"La Asamblea Anual Ordinaria de ASOEM reunió a miles de afiliados, entre trabajadores en actividad y jubilados, y tuvo a la Comisión Directiva al frente de la presentación y rendición de cuentas de la gestión", explicaron desde la entidad. "Los asistentes aprobaron por unanimidad la Memoria, el Balance y los Ejercicios Contables correspondientes a 2025, en respaldo a un proyecto político sindical que consolidó la autonomía económica, fortaleció el patrimonio institucional y sostuvo una política de inversión orientada a los municipales", destacaron al respecto.

"Durante el ejercicio, la organización sindical registró un superávit de $953.171.157, que ascendió a $1.452.486.785 a valores históricos. A su vez, el patrimonio neto alcanzó los $9.226.164.316 al cierre de 2025, con un crecimiento del 47% respecto del año anterior", según detallaron.

En ese marco, el Secretario General, Juan R. Medina, destacó el significado político de los resultados alcanzados y la continuidad de un modelo de gestión basado en la administración responsable de los recursos y la construcción colectiva.

“Hoy vamos a presentar el balance número 20 de la Agrupación 19 de Agosto, y los 20 balances fueron superavitarios. Los números y los resultados demuestran lo que podemos lograr con una gestión colectiva, porque el sindicato es de todos nosotros. Hoy tenemos un sindicato y una mutual fuertes en el departamento La Capital", manifestó.

"Cuando llegamos, teníamos una deuda de 7 millones de pesos; hoy tenemos un patrimonio de más de 9.000 millones a favor", subrayó.

El Secretario General, Juan R. Medina, habló ante los presentes en la asamblea.

"Del superávit de más de 1.400 millones de pesos, una parte se destinó a la adquisición de inmuebles y a la reparación de los que ya tenemos. Otra parte se invirtió en fondos bancarios para generar intereses que nos permitan seguir brindando ayudas económicas a las y los trabajadores. Además, el 23% de los egresos los invertimos en kits escolares, compras por líneas de consumo, farmacia, entradas al cine, transporte gratuito al CRA, Fiesta Muni y en todos los beneficios que brindamos a los afiliados y afiliadas. Esto es una decisión política, porque el sindicato somos todos”, agregó el dirigente.

Medina también puso en valor "el recambio generacional de la Comisión Directiva como una muestra de la continuidad y el fortalecimiento del proyecto político sindical. En ese sentido, reconoció a los compañeros que formaron parte de la conducción y que hoy, desde otros lugares, siguen acompañando y aportando a la organización".

"La renovación de los equipos de conducción, junto con el reconocimiento de quienes construyeron este camino, expresa una decisión política de sostener un proyecto colectivo que trasciende las personas y se proyecta hacia el futuro", continuó.

Al término de la asamblea, desde ASOEM celebraron que "el vigésimo superávit de la Agrupación 19 de Agosto representa así un hito en la historia de ASOEM. La gestión asumió la conducción en un escenario marcado por una profunda crisis económica, un concurso de acreedores y el riesgo de quiebra. Desde entonces, la recuperación patrimonial y la consolidación institucional se convirtieron en parte de un proceso sostenido de construcción colectiva".

"Los resultados aprobados por unanimidad ratifican una premisa central de ese recorrido: administrar los recursos también es definir prioridades, realizar inversiones estratégicas y garantizar herramientas y beneficios para los municipales. Una organización sindical sólida, con autonomía económica y capacidad de planificación, es el resultado de una construcción colectiva que sigue creciendo", concluyeron.