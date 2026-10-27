Palo Oliver y Gorosito presentaron nuevos elementos probatorios en torno a la investigación al senador Dolzani

El diputado Fabián Palo Oliver (FAS), acompañado por el Sr. Luis Gorosito, realizó una nueva ampliación de la denuncia presentada oportunamente contra el senador provincial por el departamento San Javier, Oscar Dolzani.

La nueva presentación menciona obras en establecimientos educativos ejecutadas en el marco del Programa provincial “Mil Aulas” y empleos financiados con el Fondo de Atención a Necesidades Inmediatas (FANI) del Ministerio de Educación, así como la provisión de materiales vinculada a la obra de la Red Cloacal en la Comuna de Alejandra.

Mil Aulas

Este programa llevado adelante por el Estado Provincial incluyó, entre otros, a los siguientes establecimientos educativos del Departamento San Javier, a los que el senador Dolzani habría vendido materiales.

- Escuela N° 6099 “Oreste Constantino Caporaletti” (San Javier).

- Escuela EESO N° 534 (Colonia California).

- Escuela N° 444 “Hipólito Bouchart” (Colonia Francesa).

- Escuela N° 433 “Domingo Faustino Sarmiento” (San Javier).

- Escuela N° 434 “Gabriela Mistral” (Comuna de Alejandra, Paraje Los Jacintos).

- Escuela N° 438 “Joaquín V. González” (localidad de Alejandra).

Ampliación de obra de cloacas de la Comuna de Alejandra

"Uno de los hechos incluidos en esta ampliación de denuncia refiere a un anuncio que hace el mismo Senador, como un logro de gestión, de haber conseguido la ampliación de la obra de la red cloacal de la localidad de Alejandra", explicaron los impulsores de la denuncia.

"El hecho se torna reprochable cuando se observa que es el corralón del Senador el que provee de materiales para la concreción de la misma", agregaron.

En otras palabras, los denunciantes advirtieron que "el funcionario primero gestiona la ampliación de una obra y luego le vende los materiales a quienes la llevan a cabo".

Elementos probatorios y pedido a los fiscales

Con relación a estos nuevos hechos advertidos, "se acompañó registro de video del anuncio y registros fotográficos que demuestran la provisión de los materiales mencionados", detallaron.

Asimismo, "se solicitó a los fiscales que se impulsen medidas investigativas y se oficie a los organismos y jurisdicciones pertinentes para obtener información complementaria que pudiera constituir también material probatorio", añadieron.

"Estos elementos se suman a los aportados en la presentación original y en la primera ampliación de la misma, cuando se advirtió el modus operandi con relación a la obra de defensa que el Estado provincial construye en San Javier. Esta nueva instancia le da un mayor volumen a esta investigación sobre el mencionado legislador provincial", subrayaron.

Dolzani debe dar explicaciones

Al respecto, Palo Oliver sostuvo que “las nuevas pruebas acompañadas son suficientes como para que los fiscales convoquen al Senador Dolzani a dar las explicaciones correspondientes”.

Por su parte, Luis Gorosito aseguró que “la gente de San Javier está perdiendo el miedo y se está animando a brindar información sobre estos hechos. Los instamos a quienes tengan información sobre estas situaciones, que se ponga en contacto con nosotros. Con el acompañamiento del diputado Palo Oliver, vamos a tratar cada información recibida con el cuidado necesario y sin exponer a las personas que asuman el compromiso ciudadano de denunciar”.