Adelina Centro: proponen crear una vecinal para barrio ATE y reclaman mejoras en seguridad

Por Santotomealdía



Tras los reiterados hechos de inseguridad en Villa Adelina Centro y los reclamos de vecinos del complejo habitacional de ATE, los concejales Rodrigo Alvizo, Rosana Zamora y Rosa María Escandell presentaron este martes dos proyectos en el Concejo Municipal. Las iniciativas apuntan a fortalecer la representación institucional del sector y solicitar al Municipio respuestas ante distintos problemas que afectan la vida cotidiana de sus habitantes.

Uno de los proyectos propone crear una jurisdicción vecinal propia para barrio ATE, mientras que el otro reclama medidas de seguridad, mejoras en la iluminación, mantenimiento de espacios públicos y apertura de calles. Las propuestas se conocen después de una reunión que los vecinos mantuvieron el sábado con Alvizo y la dirigente política Melina Olivera, en la que manifestaron su preocupación por las balaceras y otras situaciones que atraviesa el barrio.

La iniciativa para reconocer una nueva jurisdicción vecinal comprende el sector delimitado por Richieri, Pasaje Reconquista, Chaperouge y Pasaje Pedro Ferré, actualmente incluido dentro de la jurisdicción de Adelina Centro. Para concretar esa modificación, el proyecto contempla reformar la ordenanza que establece los límites de la vecinal existente.

En una entrevista realizada el lunes en Nova al Día, Alvizo había anticipado que volvería a impulsar esta propuesta, que ya había sido presentada anteriormente, pero no logró avanzar en el Concejo y terminó perdiendo estado parlamentario.

El concejal sostuvo que contar con una representación institucional propia permitiría a los habitantes del complejo organizarse y canalizar sus reclamos ante las autoridades. También planteó la necesidad de recuperar la actividad de la vecinal Adelina Centro, que, según señaló, perdió continuidad en los últimos años.

Los concejales del PJ, autores de los proyectos para atender los reclamos de barrio ATE. (Crédito: STD)

Por otra parte, el proyecto de resolución solicita al Ejecutivo municipal reforzar las medidas de seguridad y atender distintas deficiencias urbanas. Entre los pedidos se encuentran la reparación e instalación de luminarias, especialmente en el reservorio del barrio, el desmalezado, la recolección de ramas y el mejoramiento de calles y veredas.

La iniciativa también reclama la apertura de las calles Dorrego y Maipú en sentido oeste-este, la reparación de pérdidas de agua en Pasaje Reconquista al 4300 y 4400, y la colocación de reductores de velocidad u otras medidas de seguridad vial en Pasaje Reconquista, Moreno y Saavedra.

Durante la entrevista, Alvizo vinculó parte de los problemas de seguridad con la falta de iluminación, el estado de las calles y las dificultades de acceso para los patrulleros en determinados sectores. Además, cuestionó la respuesta del Municipio a los reclamos de mantenimiento y anticipó que llevará la situación al próximo Consejo de Seguridad, cuya fecha todavía no había sido comunicada.

Los proyectos llegan en un contexto de creciente preocupación entre los vecinos de Villa Adelina Centro, donde se registraron dos balaceras en un lapso de diez días. Uno de esos episodios, ocurrido en Castelli al 4600, terminó con siete personas aprehendidas tras un enfrentamiento que, según la información policial, estuvo relacionado con un conflicto de larga data entre dos familias.

En declaraciones a Nova al Día, Guillermo Ascona, vecino del complejo ATE, había advertido sobre el riesgo que representan los disparos para quienes viven y circulan por el barrio. “No queremos llegar a la tragedia, queremos evitarla”, expresó al reclamar respuestas de las autoridades.

Las dos iniciativas presentadas este martes buscan trasladar esos planteos al ámbito legislativo, aunque su presentación no implica que hayan sido aprobadas ni que las medidas solicitadas ya estén en ejecución.