Nuevas reglas para remises y aplicaciones: qué proponen los proyectos que llegaron al Concejo

Por Santotomealdía

El Concejo Municipal de nuestra ciudad tiene sobre la mesa distintas propuestas para modificar la regulación del transporte privado de pasajeros, en medio del reclamo de los remiseros para competir en condiciones similares con las aplicaciones de viajes. En la sesión de este martes 27 de octubre figuraron cuatro proyectos vinculados con esta problemática, impulsados por la concejala Giselle Miravete (La Libertad Avanza) y por los ediles Rosana Zamora, Rodrigo Alvizo y Rosa María Escandell (PJ).

Las iniciativas incluyen la derogación de las restricciones que afectan a Uber y otras plataformas, la creación de nuevos registros y requisitos para los prestadores, modificaciones al régimen de remises y el establecimiento de un canon municipal para quienes trabajan mediante aplicaciones. En total, se trata de seis propuestas legislativas, algunas presentadas anteriormente, que buscan abordar distintos aspectos de una problemática que lleva tiempo en discusión.

Entre los proyectos de Giselle Miravete, uno de los planteos centrales es derogar la Ordenanza 3411/2020, que restringe el funcionamiento de Uber y otras aplicaciones de transporte en nuestra ciudad, y dejar sin efecto las sanciones derivadas de esa normativa. Esta iniciativa fue presentada con anterioridad a la sesión de este martes.

La concejala también impulsó una propuesta para habilitar el transporte privado mediante plataformas tecnológicas, con un registro municipal gratuito, tarifas libres y una flexibilización de los requisitos para vehículos y conductores. Ese proyecto figuró en el orden del día con tratamiento de preferencia.

Más recientemente, Miravete presentó una iniciativa de alcance más amplio, que propone regular conjuntamente a los remises tradicionales y a los prestadores independientes que trabajan mediante aplicaciones. Entre otros cambios, contempla simplificar las exigencias para los vehículos, permitir que los remises levanten pasajeros en la vía pública y establecer nuevas condiciones de identificación y registración.

Por su parte, Rosana Zamora, Rodrigo Alvizo y Rosa María Escandell impulsan una propuesta para modificar el régimen de remises tradicionales, con cambios en las condiciones que regulan el funcionamiento de las agencias, las licencias y los vehículos habilitados. Esta iniciativa complementa los otros proyectos del sector, aunque no figura entre los asuntos incluidos en el orden del día de este martes.

Otra de las propuestas del PJ plantea crear un Sistema Municipal de Transporte Privado de Personas y Envío de Artículos mediante aplicaciones electrónicas. El proyecto contempla un registro municipal de vehículos y conductores, con requisitos de documentación, seguros, revisión técnica e identificación de las unidades. También establece que los remises habilitados puedan trabajar mediante aplicaciones, sin modificar la normativa específica que regula su actividad.

Además, los concejales presentaron un proyecto que propone un canon mensual de 80 Módulos Económicos Tributarios (MET) para los prestadores de aplicaciones. Los recursos recaudados integrarían un fondo destinado exclusivamente al mantenimiento, reparación y mejoramiento de las calles, mientras que los remiseros que tributen mediante el DREI quedarían eximidos de ese pago.

Las distintas iniciativas se conocen después de que los remiseros de nuestra ciudad reclamaran una reforma de fondo de la normativa vigente, con el objetivo de reducir costos y equiparar las condiciones de trabajo con las plataformas digitales.

En una entrevista realizada este mes por nuestro medio, Hernán Escobar, de Remises Virgen de Luján, había explicado que el sector decidió dejar en segundo plano el pedido de actualización tarifaria para concentrarse en los cambios regulatorios. Según sus estimaciones, la cantidad de vehículos en actividad se redujo de unos 300 antes de la pandemia a entre 120 y 130 en la actualidad.

Escobar también había señalado que, pese a las reuniones mantenidas con concejales, el sector todavía no había recibido respuestas concretas. Entre sus planteos mencionó la posibilidad de simplificar los requisitos para los remises y establecer obligaciones para las aplicaciones, de manera que ambas modalidades puedan competir bajo condiciones equivalentes.

El debate legislativo deberá definir qué cambios se introducen finalmente en las reglas que regulan el transporte de pasajeros en nuestra ciudad.