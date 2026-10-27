Colón ya conoce cuándo jugará su último partido antes del Reducido

Colón ya conoce cuándo disputará su último compromiso de la etapa regular de la Primera Nacional. El Sabalero recibirá a Defensores de Belgrano el sábado 31 de octubre, desde las 18, en el estadio Brigadier López, por la última fecha de la Zona A.

La programación se confirmó luego de que Defensores asegurara su permanencia en la categoría con el empate frente a San Miguel. Ese resultado también selló el descenso del conjunto de Los Polvorines a la Primera B Metropolitana.

Con el panorama definido, el equipo santafesino se prepara para afrontar el cierre de esta etapa con el objetivo de mejorar su ubicación en la tabla antes del inicio del Reducido por el segundo ascenso.

Actualmente, Colón ocupa el quinto puesto y todavía tiene chances de terminar tercero. Sin embargo, para alcanzar esa posición no le alcanzará con ganar su partido: también necesitará que se den otros resultados favorables en la jornada.

La ubicación final tendrá incidencia directa en el camino hacia el ascenso, ya que determinará el rival del Sabalero en la primera ronda del Reducido, que se disputa a partido único. Por eso, el encuentro ante Defensores será la última oportunidad para sumar y escalar posiciones antes del comienzo de los cruces eliminatorios.

En el Brigadier López, Colón buscará cerrar la fase regular con una victoria ante su gente y llegar a la instancia decisiva del campeonato con la mejor posición posible.