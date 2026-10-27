Un siglo de historia: el Sanatorio Santa Fe festejó sus 100 años

Por Santotomealdía



El Sanatorio Santa Fe celebró este lunes sus 100 años de historia, con un acto conmemorativo realizado en El Carmen Art Center, en la capital provincial. La ceremonia reunió a autoridades, profesionales y representantes de distintas instituciones para recordar el camino recorrido desde su fundación, en 1926, y reconocer a quienes formaron parte de su desarrollo.

La celebración contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y del intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, entre otras autoridades. Durante el encuentro se destacó la trayectoria de una institución que, a lo largo de un siglo, amplió sus servicios, incorporó nuevas especialidades y consolidó su presencia en el sistema de salud de la región.

El Sanatorio Santa Fe fue fundado el 26 de octubre de 1926, por iniciativa de un grupo de médicos que impulsó la creación de una institución privada de atención sanitaria. Sus primeras instalaciones funcionaron en calle San Luis 3074 y, con el paso de las décadas, atravesó distintas etapas de crecimiento y cambios de sede.

Uno de los momentos importantes de esa historia fue la inauguración de sus instalaciones de Belgrano 3055, el 30 de octubre de 1976, donde continúa funcionando su sede principal.

El Sanatorio Santa Fe celebró un siglo de historia.

En la actualidad, el Grupo Santa Fe cuenta con más de 1.600 integrantes y 18 unidades prestacionales, que abarcan atención médica para adultos y niños, servicios de diagnóstico y distintas especialidades. Su crecimiento también se refleja en la incorporación de nuevos espacios de atención y en proyectos de expansión regional.

En nuestra ciudad, uno de los hitos recientes fue la inauguración de la sede Santo Tomé, en 2024, ubicada en 25 de Mayo 2028. Se trata de un espacio de atención médica que ofrece más de 25 especialidades, ampliando la presencia de la institución y el acceso a sus servicios para los vecinos de la ciudad y la zona.

Durante la celebración, el presidente del directorio, Carlos Miguel Rodríguez Sañudo, participó del reconocimiento a la trayectoria institucional. Además, el centenario fue declarado de interés por las cámaras de Senadores y Diputados de la provincia y el Concejo Municipal de Santa Fe.

Cien años después de su fundación, el Sanatorio Santa Fe continúa desarrollando su actividad con una historia ligada a la atención de la salud, la formación de equipos profesionales y la incorporación de nuevos servicios, en una etapa marcada por la expansión de su estructura asistencial.