Detuvieron a cuatro personas e investigan su vínculo con el robo y el incendio de una vivienda en Sauce Viejo

La investigación por el robo y el incendio de una vivienda en Sauce Viejo, ocurrido mientras sus propietarios estaban de viaje, registró avances con tres allanamientos realizados el lunes. Como resultado de los procedimientos, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a dos hombres y dos mujeres, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Los operativos se llevaron adelante en viviendas ubicadas sobre calle 31, entre las calles 16 y 18, con la colaboración de grupos tácticos de la Policía. Durante los procedimientos, los efectivos detuvieron a un hombre de 60 años y a dos mujeres de 47 y 32 años. Además, permanece detenido otro hombre de 30 años, que había sido aprehendido al comienzo de la investigación.

En los allanamientos, el personal policial secuestró siete teléfonos celulares, dos tarjetas de memoria de cámaras de vigilancia y un convertidor de TV, elementos que podrían aportar información para esclarecer el hecho.

La causa se inició el pasado 14 de octubre, a partir de la denuncia por la sustracción de electrodomésticos y otras pertenencias de una vivienda que posteriormente fue incendiada. El episodio ocurrió mientras la familia propietaria se encontraba de vacaciones en Córdoba, durante el fin de semana largo.

Según había relatado el dueño de casa, el hecho fue advertido cuando se activó la alarma y las cámaras de seguridad mostraron a tres personas dentro de la propiedad. En medio del episodio se desató un incendio que provocó graves daños en la vivienda y destruyó buena parte de los bienes familiares.

El hermano del propietario acudió al lugar y se enfrentó con los intrusos. Durante el forcejeo logró reducir a uno de ellos, mientras que otro fue alcanzado a pocas cuadras. El familiar sufrió golpes y debió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

La investigación está a cargo de los fiscales Francisco Cecchini y José Ignacio Suasnabar, quienes dispusieron que los cuatro detenidos fueran trasladados a sede policial y puestos a disposición de la Justicia.

La causa fue encuadrada como robo calificado en poblado y en banda, en concurso real con incendio doloso. Con los elementos secuestrados y las nuevas detenciones, la investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y la posible responsabilidad de cada uno de los involucrados.