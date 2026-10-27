Crimen en Santa Fe: mataron a un joven de 21 años y aprehendieron a su expareja

Un joven de 21 años fue asesinado de una puñalada en el cuello durante la mañana de este martes en barrio Sacarafía, en la ciudad de Santa Fe. Por el crimen fue aprehendida su expareja, también de 21 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La víctima fue identificada como Carlos Alberto Mesa. El ataque ocurrió alrededor de las 6, a unos 30 metros al norte de la esquina de Risso y Cafferata, luego de una discusión que el joven habría mantenido con la mujer.

De acuerdo con la información reunida inicialmente por la Policía, un vecino de 19 años escuchó una discusión desde el interior de su vivienda y salió a la vereda para observar qué estaba ocurriendo. Según su testimonio, vio a Mesa discutir con una joven por calle Risso. Ambos continuaron caminando por calle Cafferata y, unos 30 metros al norte de la esquina, el vecino observó que el muchacho cayó al suelo tras sufrir una herida cortopunzante en el cuello, mientras la mujer se alejaba por la misma calle.

El testigo dio aviso de inmediato al 911 y solicitó la presencia de una ambulancia y de efectivos policiales. Al lugar arribaron agentes de la Comisaría 10ª y del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI), mientras una unidad del SIES 107 trasladó al herido hasta el hospital Iturraspe.

Mesa ingresó al centro de salud en estado crítico y una médica constató que había fallecido.

A partir del aviso del vecino, los investigadores comenzaron a preservar la escena y a recopilar elementos que permitieran reconstruir el episodio. En ese marco, se inició la búsqueda de posibles testigos y se relevaron cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

Mientras se desarrollaban esas primeras actuaciones, una joven regresó al lugar y fue reconocida por el vecino como la mujer que había visto discutir con la víctima. Alrededor de las 6.30 fue aprehendida por los policías que se encontraban interviniendo en la zona. Se trata de M. S. V., de 21 años, quien fue identificada por sus iniciales.

Posteriormente arribaron los investigadores de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y los peritos del área Científica, que quedaron a cargo de las tareas investigativas y criminalísticas.

Por disposición del fiscal de Homicidios en turno, Andrés Marchi, se ordenó identificar a los posibles testigos, relevar las cámaras de seguridad y secuestrar las imágenes que puedan aportar información relevante para esclarecer lo ocurrido.

También se dispusieron los peritajes correspondientes en la escena y el traslado del cuerpo a la morgue judicial, donde los médicos forenses deberán realizar la necropsia para determinar científicamente la causa de la muerte.

En cuanto a la joven aprehendida, el fiscal ordenó que continuara privada de su libertad, que fuera examinada por personal de Medicina Legal y que permaneciera alojada en una dependencia policial de Orden Público.

La investigación fue encuadrada provisoriamente como homicidio y continúa con distintas medidas destinadas a establecer con precisión cómo ocurrió el ataque y determinar las responsabilidades penales correspondientes.